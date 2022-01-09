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    Як із різдвяної картинки: якою буде погода 9 січня

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    Синоптикиня розповіла, якою буде погода у неділю - Як із різдвяної картинки: якою буде погода 9 січня
    Синоптикиня розповіла, якою буде погода у неділю
    фото: Фотоподорожі Україною/ Facebook

    У неділю очікується сніг та морози

    Синоптикиня Наталка Діденко розповіла про те, чого очікувати від погоди в Україні найближчими днями.

    Так, за її словами, з 9 січня в Україні варто очікувати на «різдвяну картинку».

    «9 січня у західних, північних та центральних областях України йтиме сніг та мокрий сніг. У центрі сніг переходитиме у дощ. Можливі сильні опади», – повідомила вона.

    Синоптикиня попередила, що очікується налипання мокрого снігу, ожеледиця на дорогах. У західних областях, за її словами, опади припиняться вдень.

    У той же час на півдні та сході країни істотних опадів не очікується, максимум – точкові та незначні.

    «Температура повітря в більшості областей України вночі -2…-6 градусів, завтра вдень від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла, у південній частині +3…+8 градусів», – розповіла Діденко.

    Вона закликала жителів столиці перевірити свої машини на наявність лопати, оскільки 9 січня у Києві йтиме сильний сніг та мокрий сніг.

    Крім того, перша половина наступного тижня, за словами Наталки Діденко, принесе в Україну суттєві морози.

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    Нагадаємо, синоптики попередили українців про небезпеку.

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    Теги: прогноз погоди машини повітря дощ Наталка Діденко
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    Як із різдвяної картинки: якою буде погода 9 січня