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    Снігопади та ожеледь. Синоптики попередили українців про небезпеку

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    Синоптики попередили українців про ускладнення руху через ожеледицю та налипання снігу - Снігопади та ожеледь. Синоптики попередили українців про небезпеку
    Синоптики попередили українців про ускладнення руху через ожеледицю та налипання снігу
    фото: glavcom.ua

    Синоптики оголосили перший рівень небезпеки на дорогах і в горах з 9 січня

    З 9 січня в Україні очікується погіршення погоди. Синоптики попереджають про снігопади і слизьку дорогу, повідомляє пресслужба Укргідрометцентру.

    «9 січня у західних, північних, центральних і східних областях на дорогах очікується ожеледь», – повідомляють у відомстві.

    При цьому уточнюється, що вночі в Карпатах, Рівненській і Житомирській, вранці і вдень у Київській областях очікується значний мокрий сніг і його налипання.

    «Приріст снігового покриву 4-10 см. I рівень небезпеки», – йдеться в повідомленні.

    У відомстві також уточнили, що такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на дорогах і вулицях.

    Нагадаємо, 8 січня на більшій частині території України прогнозується малохмарна погода без опадів, лише у західних областях очікуються сніг та мокрий сніг.

    Нагадаємо, 2021-й у Києві ввійшов у двадцятку найтепліших і найсухіших за 140 років.

    Нагадаємо, що в Києві з початку року встановили чотири температурні рекорди. За словами синоптиків в столиці зараз погода як в квітні.

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    Теги: прогноз погоди стихійні лиха Україна снігопад
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    Снігопади та ожеледь. Синоптики попередили українців про небезпеку