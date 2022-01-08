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    В Україну йдуть «тріскучі» морози

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    Середа та четвер будуть дуже холодними - В Україну йдуть «тріскучі» морози
    Середа та четвер будуть дуже холодними
    фото: Фотоподорожі Україною/ Facebook

    Хвиля низьких температур вкриє нас вже після вихідних

    В Україну наступного тижня зайде серйозне похолодання, на тлі якого в деяких регіонах стовпчики термометрів опустяться до -18 градусів. Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

    11 січня

    11

    У північних та західних областях України денна температура становитиме -2…-4 градусів, а вночі похолодає до -8. У решті регіонів країни середня температура становитиме від -4 до +2 градусів.

    12 січня

    12

    Пік похолодання, як стверджують синоптики, очікується у середу. Вранці та вдень температура повітря у Житомирській, Київській, Харківській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Тернопільській та Хмельницькій областях становитиме -10...-15 градусів.

    У решті регіонів прогнозують від -6 до -10 градусів.

    13 січня

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    Вранці у четвер морози на заході удень сягнуть -8…-11, у центрі та на півдні теж буде морозно – -7…-10. Уночі на заході та в центрі до -15, на сході – до -18.

    Нагадаємо, синоптики попередили українців про небезпеку.

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    Теги: прогноз погоди повітря
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    В Україну йдуть «тріскучі» морози