В Україну йдуть «тріскучі» морози

Середа та четвер будуть дуже холодними

Хвиля низьких температур вкриє нас вже після вихідних

В Україну наступного тижня зайде серйозне похолодання, на тлі якого в деяких регіонах стовпчики термометрів опустяться до -18 градусів. Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

11 січня

У північних та західних областях України денна температура становитиме -2…-4 градусів, а вночі похолодає до -8. У решті регіонів країни середня температура становитиме від -4 до +2 градусів.

12 січня

Пік похолодання, як стверджують синоптики, очікується у середу. Вранці та вдень температура повітря у Житомирській, Київській, Харківській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Тернопільській та Хмельницькій областях становитиме -10...-15 градусів.

У решті регіонів прогнозують від -6 до -10 градусів.

13 січня

Вранці у четвер морози на заході удень сягнуть -8…-11, у центрі та на півдні теж буде морозно – -7…-10. Уночі на заході та в центрі до -15, на сході – до -18.

Нагадаємо, синоптики попередили українців про небезпеку.

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