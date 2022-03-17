  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Зеленський вручив орден звільненому з полону меру Мелітополя

    Володимир Зеленський нагородив Івана Федорова орденом &laquo;За мужність&raquo; ІІІ ступеня - Зеленський вручив орден звільненому з полону меру Мелітополя
    Володимир Зеленський нагородив Івана Федорова орденом «За мужність» ІІІ ступеня
    фото: пресслужба президента

    Мера Мелітополя звільнили з полону в результаті спецоперації

    Президент України Володимир Зеленський нагородив орденом «За мужність» ІІІ ступеня міського голову Мелітополя Івана Федорова, який був захоплений окупантами в полон, але відмовився співпрацювати з ними. Про це повідомляє пресслужба глави держави.

    Напередодні мера звільнили в результаті спецоперації.

    «З поверненням! Україна своїх у біді не полишає», – сказав Зеленський, вручаючи нагороду Федорову.

    Президент побажав меру швидкого відновлення та повернення до роботи. Зеленський висловив переконання, що окупація Мелітополя тимчасова і невдовзі над містом знову замайорить прапор України.

    Міський голова подякував главі держави за довіру й наголосив на готовності до виконання завдань задля повернення українського Мелітополя та наближення перемоги України.

    Нагадаємо, 11 березня окупанти викрали мера Мелітополя, який відмовився з ними співпрацювати. Замість нього вони призначили так званого «в.о. мера» – Галину Данильченко.

    Однак жителі міста висловили протест на дії окупантів так кілька днів поспіль виходити на мітинги. Вони скандували: «Мелітополь – Україна!» та «Де наш мер?!».

    16 березня Федорова звільнили з російського полону. Як повідомила співголова парламентської фракції «Європейської солідарності» Ірина Геращенко, його обміняли на полонених російських окупантів.

    Читайте також: П'ять українських чиновників перебувають у полоні окупантів, – Верещук


    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Зеленський вручив орден звільненому з полону меру Мелітополя