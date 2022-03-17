Зеленський вручив орден звільненому з полону меру Мелітополя

Мера Мелітополя звільнили з полону в результаті спецоперації

Президент України Володимир Зеленський нагородив орденом «За мужність» ІІІ ступеня міського голову Мелітополя Івана Федорова, який був захоплений окупантами в полон, але відмовився співпрацювати з ними. Про це повідомляє пресслужба глави держави.

Напередодні мера звільнили в результаті спецоперації.

«З поверненням! Україна своїх у біді не полишає», – сказав Зеленський, вручаючи нагороду Федорову.

Президент побажав меру швидкого відновлення та повернення до роботи. Зеленський висловив переконання, що окупація Мелітополя тимчасова і невдовзі над містом знову замайорить прапор України.

Міський голова подякував главі держави за довіру й наголосив на готовності до виконання завдань задля повернення українського Мелітополя та наближення перемоги України.

Нагадаємо, 11 березня окупанти викрали мера Мелітополя, який відмовився з ними співпрацювати. Замість нього вони призначили так званого «в.о. мера» – Галину Данильченко.

Однак жителі міста висловили протест на дії окупантів так кілька днів поспіль виходити на мітинги. Вони скандували: «Мелітополь – Україна!» та «Де наш мер?!».

16 березня Федорова звільнили з російського полону. Як повідомила співголова парламентської фракції «Європейської солідарності» Ірина Геращенко, його обміняли на полонених російських окупантів.



