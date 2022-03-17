Сухопутні війська показали знищену колону рашистів (відео)
Військові розбили вщент техніку російських окупантів
Українські військові знищили колону російських окупантів. Відео відмінної роботи наших захисників показали на своїй сторінці у Facebook Сухопутні війська Збройних сил України.
«РоZіяни, ви на чужій землі. Забирайтесь геть, доки можете!» - закликають українські військові рашистів.
Раніше повідомлялося, що на Чернігівщині українські захисники розбили групу російських загарбників, захопили реактивну систему залпового вогню «Ураган» і ще одну – підбили. Це сталося під Прилукам.
Також українські військові збили два російські літаки та вертоліт на Харківщині.