Сухопутні війська показали знищену колону рашистів (відео)

Військові розбили вщент техніку російських окупантів

Українські військові знищили колону російських окупантів. Відео відмінної роботи наших захисників показали на своїй сторінці у Facebook Сухопутні війська Збройних сил України.

«РоZіяни, ви на чужій землі. Забирайтесь геть, доки можете!» - закликають українські військові рашистів.

Раніше повідомлялося, що на Чернігівщині українські захисники розбили групу російських загарбників, захопили реактивну систему залпового вогню «Ураган» і ще одну – підбили. Це сталося під Прилукам.

Також українські військові збили два російські літаки та вертоліт на Харківщині.