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    Події в Україні

    Сухопутні війська показали знищену колону рашистів (відео)

    Від техніки окупантів лишилась купа металобрухту - Сухопутні війська показали знищену колону рашистів (відео)
    Від техніки окупантів лишилась купа металобрухту
    фото: скріншот із відео

    Військові розбили вщент техніку російських окупантів

    Українські військові знищили колону російських окупантів. Відео відмінної роботи наших захисників показали на своїй сторінці у Facebook Сухопутні війська Збройних сил України.

    «РоZіяни, ви на чужій землі. Забирайтесь геть, доки можете!» - закликають українські військові рашистів.

    Раніше повідомлялося, що на Чернігівщині українські захисники розбили групу російських загарбників, захопили реактивну систему залпового вогню «Ураган» і ще одну – підбили. Це сталося під Прилукам.

    Також українські військові збили два російські літаки та вертоліт на Харківщині.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Сухопутні війська показали знищену колону рашистів (відео)