Патріарх Кирило виправдав дії Путіна в Україні

Кирило вважає, що на Донбасі 8 років винищували людей і тепер настав час справдливості

Предстоятель Російської православної церкви Кирило спробував пояснити, чому президент Росії Володимир Путін розпочав війну проти України.

«Вісім років на Донбасі йде придушення, винищення людей. Вісім років страждань і весь світ мовчить. Ми знаємо, що наші брати та сестри реально страждають, більше того, за свою вірність церкві можуть постраждати», – сказав Кирило, не наводячи при цьому конкретних фактів, які б могли підтвердити його слова.

Він також цинічно нагадав, що напередодні багатоденного Великого посту православні віруючі відзначають прощену неділю.

«З одного боку я, як ваш пастир, закликаю всіх до прощення гріхів і образ, у тому числі й там, де це зробити дуже важко, там, де люди воюють один з одним. Але прощення без справедливості є капітуляцією та слабкістю. Тому прощення має супроводжуватися неодмінним збереженням за собою права стояти на боці світла, боці правди, божественних заповідей», – зазначив одіозний патріарх.

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