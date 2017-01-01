Московські попи обманули Філарета, - журналіст

Московські церковники замість автокефалії глава УПЦ МП отримав лише автономію, а листа Філарета злили в ЗМІ

Патріарх Філарет став жертвою інтриг московської церкви. Про це у себе на сторінці у Facebook написала журналістка Тетяна Висоцька із посиланням на інформоване джерело з УПЦ Київського патріархату. На початку листопада посланник від патріарха московського Кирила передав у Києві меседж Філарету: на Синоді наприкінці листопада Православна церква



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Московські церковники замість автокефалії глава УПЦ МП отримав лише автономію, а листа Філарета злили в ЗМІ

Патріарх Філарет став жертвою інтриг московської церкви. Про це у себе на сторінці у Facebook написала журналістка Тетяна Висоцька із посиланням на інформоване джерело з УПЦ Київського патріархату.

На початку листопада посланник від патріарха московського Кирила передав у Києві меседж Філарету: на Синоді наприкінці листопада Православна церква Московського патріархату збирається дати УПЦ МП автокефалію, тобто повну незалежність від Москви. Філаретові пропонувалося написати листа, в якому виступити ініціатором початку процедури об`єднання українських церков.

Патріарх Філарет написав відповідного листа, але не повідомив про це усіх членів Священого Синоду УПЦ КП.

16 листопада 2017 року у Москву прибули три єпископи: Євстратій Зоря, владика Іларіон Рівненський та владика Дмитро Львівський. Вони й привезли Кирилові відповідного листа. Але московські церковники не дотрималися обіцянки: замість автокефалії глава УПЦ МП отримав лише автономію, а листа Філарета злили в ЗМІ.

«Філарет ні в чому не винен і став жертвою московських інтриг за своє щире бажання об’єднати українські православні церкви», - резюмувала журналістка.