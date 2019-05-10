Латвія визнала депортацію кримських татар геноцидом



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Щороку 18 травня у світі згадують жертв депортації кримських татар

Заява має ще одну позицію — засудження анексії Криму Росією та продовження насильства щодо кримських татар після анексії

Сейм Латвії визнав депортацію кримських татар 1944 року геноцидом.

Відповідну заяву ухвалили з нагоди 75-х роковин депортації.

У документі підкреслено, що низка історичних джерел вказує на цілеспрямований геноцид радянської влади проти багатьох народів й етнічних груп, що жили в Радянському Союзі та на окупованих ним територіях, зокрема — кримських татар.

«Для знищення їхньої культури, соціального спадку, історичної приналежності до Кримського півострова, аби вижити їх з батьківщини», — ідеться у заяві.

Заява має ще одну позицію — засудження анексії Криму Росією та продовження насильства щодо кримських татар після анексії.

Голова комітету Сейму з іноземних справ Ріхардс Колс зазначив, що кримські татари, які відмовляються прийняти російське громадянство і не визнають незаконну анексію Криму, зіштовхуються з дискримінацією. Також їм відмовляють у доступі до освіти, вони не можуть використовувати рідну мову та підтримувати свою культуру.

«Немислимо, що кримські татари вже вдруге за 75 років насильно пригнічуються і переслідуються. Викликає занепокоєння, що історія може повторитися», — сказав Колс.

Депортація кримських татар — насильницьке виселення кримськотатарського народу з його історичної батьківщини, здійснене упродовж 18-21 травня 1944 року; один із злочинів радянського тоталітарного режиму.

Етнічну чисткуздійснено відомством держбезпеки СРСР та таємною поліцією за наказом Йосипа Сталіна і постановою Державного комітету оборони СРСР від 11 травня 1944.

Усього, згідно з офіційними даними, у віддалені регіони Радянського Союзу — від північного Передуралля до республік Середньої Азії було депортовано 191 044 кримських татар, згідно з Національним рухом кримських татар, — більш ніж 400 тисяч (89,2 % жінки, діти та похилі люди).