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    Стали відомі деталі сьогоднішньої зустрічі Лаврова і Помпео

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    <span>Сергій Лавров та&nbsp;Майк Помпео&nbsp;</span> - Стали відомі деталі сьогоднішньої зустрічі Лаврова і Помпео
    Сергій Лавров та Майк Помпео 
    Фото: facebook.com/maria.zakharova

    головною темою переговорів керівників зовнішньополітичних відомств двох країн стане ситуація у Венесуелі. Сторони також порушать проблематику України, Сирії та питання стратегічної стабільності

    Сьогодні в Рованіємі, Фінляндія, зустрілися Держсекретар США Майк Помпео і міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров. Про це написала представник МЗС РФ Марія Захарова у Facebook.

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    «Почалося. Фінляндія. Лавров-Помпео. До речі. Зустріч проходить в спорткомплексі «Лаппі арена» міста Рованіємі - столиця Лапландії. «На полях» міністерської сесії Арктичної ради», - написала Захарова.

    Фото: facebook.com/maria.zakharova
    Фото: facebook.com/maria.zakharova

    У той же час, інформагентство ТАСС повідомляє, що головною темою переговорів керівників зовнішньополітичних відомств двох країн стане ситуація у Венесуелі. Сторони також порушать проблематику України, Сирії та питання стратегічної стабільності.

    Як повідомлялось, раніше в Міністерстві закордонних справ Росії підтвердили, що цього тижня в Фінляндії повинна відбутися зустріч російського міністра Сергія Лаврова і держсекретаря США Майка Помпео.

    Як відомо, 6-7 травня в Рованіємі відбудеться засідання Арктичної ради, в якій очікується участь російського міністра і держсекретаря США.

    Нагадаємо, президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову, яка тривала понад годину, з російським президентом Володимиром Путіним у п'ятницю, 3 травня.

    Трамп та Путін, зокрема, обговорили Україну та переможця президентських виборів Володимира Зеленського.

    Джерело: УНН

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