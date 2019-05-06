Стали відомі деталі сьогоднішньої зустрічі Лаврова і Помпео



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Сергій Лавров та Майк Помпео Фото: facebook.com/maria.zakharova

головною темою переговорів керівників зовнішньополітичних відомств двох країн стане ситуація у Венесуелі. Сторони також порушать проблематику України, Сирії та питання стратегічної стабільності

Сьогодні в Рованіємі, Фінляндія, зустрілися Держсекретар США Майк Помпео і міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров. Про це написала представник МЗС РФ Марія Захарова у Facebook.

«Почалося. Фінляндія. Лавров-Помпео. До речі. Зустріч проходить в спорткомплексі «Лаппі арена» міста Рованіємі - столиця Лапландії. «На полях» міністерської сесії Арктичної ради», - написала Захарова.

Фото: facebook.com/maria.zakharova

У той же час, інформагентство ТАСС повідомляє, що головною темою переговорів керівників зовнішньополітичних відомств двох країн стане ситуація у Венесуелі. Сторони також порушать проблематику України, Сирії та питання стратегічної стабільності.

Як повідомлялось, раніше в Міністерстві закордонних справ Росії підтвердили, що цього тижня в Фінляндії повинна відбутися зустріч російського міністра Сергія Лаврова і держсекретаря США Майка Помпео.

Як відомо, 6-7 травня в Рованіємі відбудеться засідання Арктичної ради, в якій очікується участь російського міністра і держсекретаря США.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову, яка тривала понад годину, з російським президентом Володимиром Путіним у п'ятницю, 3 травня.

Трамп та Путін, зокрема, обговорили Україну та переможця президентських виборів Володимира Зеленського.

Джерело: УНН