Мовне рішення Львівської облради порушує права людини - Безсмертний



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«Вибір мови – це частина прав людини», - підкреслив Безсмертний

Введення Львівською облрадою мораторію на використання російськомовного культурного продукту порушує права людини. Про це заявив політик, віце-прем’єр-міністр (2005) Роман Безсмертний.

«Вибір мови – це частина прав людини, яка регулюється ключовими основоположними міжнародними актами, такими як Загальна декларація прав людини, Європейська декларація прав людини, Європейська хартія регіональних мов і т.д. Україна всі ці документи ратифікувала», - сказав політик.

На його думку, одна справа – встановлювати кваліфікаційні вимоги для держслужбовця, зовсім інша – права людини. «Якщо людина хоче подивитися спектакль російською, англійською, французькою чи польською, чому хтось повинен заважати їй це робити? Для мене немає різниці, виконавець співає англійською чи російською, бо це для мене іноземні мови. Я народився в центральній Україні, там, крім української, не було іншої мови», - зазначив Безсмертний.

Він переконаний, що такою боротьбою можна лише погіршити ситуацію. «Якщо приїхав Театр на Таганці зі спектаклем у Львів, чи «Гранд-Опера», і він там має глядача, чому – ні? Як пояснити, що це неправильно робити, бо реакція людей буде зворотною. Вважаю це помилкою, яку потрібно виправити», - зазначив політик.

Нагадаємо, днями Львівська обласна рада більшістю голосів ухвалила рішення про введення мораторію на публічне використання російськомовного культурного продукту на території області.