Мовний скандал: школяр у Дніпрі «поставив на місце» представників військових вузів

Представники військових вузів України потрапили у скандал під час презентації

В одній зі шкіл Дніпра представники військових вузів України спровокували мовний скандал.

Про це розповів у Facebook батько учня 11 класу Михайла Пономаренка Олексій.

За його словами, історія сталася 18 лютого. Тоді на урок до його сина навідалися група в складі семи представників військових вищих навчальних закладів зі всієї України, які агітували учнів вступати в їхні заклади.

Першим виступив представник Львова, який говорив ламаною українською мовою. Потім слово взяв киянин і відразу ж попросив перейти на російську мову.

Пономаренко пише, що ніхто з класу, серед яких двоє учителів, не заперечили військовим, крім його сина, який висловився проти, а тому військовий з Києва продовжив говорити українською.

Школяр продовжував наполягати на українській мові і коли справа дійшла до представників Харкова та Дніпра, що завершилося словесною перепалкою, під час якої ті почали погрожувати хлопцеві «бесідою». Той однак на погрози не піддався.

Директор школи пізніше повідомила, що в цій ситуації стоїть на боці учня і провела роз'яснювальні бесіди з учителями та військовими.

До слова, сьогодні в українському футболі спалахнув гучний мовний скандал.

Як повідомлялося раніше, у Дніпрі бариста однієї з кав’ярень відмовилась обслуговувати клієнтку українською мовою та назвала місто російським. Після скандалу її звільнили.

Зазначимо, 16 січня 2021 року набули чинності норми статті 30 цього закону, які регулюють використання державної мови у сфері обслуговування споживачів. Уся сфера обслуговування мала перейти винятково на державну мову. Цього вимагає закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної».

Відповідно до цієї статті, державною мовою мають звертатися до споживачів в усіх сферах обслуговування. Зокрема, підприємства, установи та організації усіх форм власності; фізичні особи-підприємці; суб’єкти господарювання, які обслуговують споживачів (у тому числі інтернет-магазини).