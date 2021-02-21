Жовта картка за державну мову: в українському футболі спалахнув гучний скандал

Суддя Копієвський покарав тренера ФК «Львів» за прохання розмовляти українською

Конфлікт на мовному гранті стався між головним тренером футбольного клубу «Львів» Віталієм Шумським та арбітрами матчу 15-го туру УПЛ. Про це повідомляє УНІАН.

На 67-й хвилині матчу львівського клубу з «Колосом» головний арбітр Віктор Копієвський показав Шумському жовту картку після того, як тренер сказав резервному арбітру Миколі Кривоносову, щоб той розмовляв українською мовою. Кривоносов розцінив це як тиск на суддю і попросив головного арбітра показати Шумському «гірчичник».

Як повідомляє Tribuna.com, після гри Шумський прокоментував даний інцидент у програмі «Тур Online» на каналі «Футбол 2».

«Я хочу спілкуватися українською мовою, а мені за це дають жовті картки. Я не можу зрозуміти, за що отримав попередження», – зазначив Шумський.

«Я підійшов до четвертого судді і сказав йому щось по грі. Він почав розмовляти зі мною російською мовою, а я поставив йому питання: «Чому ви розмовляєте зі мною російською мовою?». А він по рації передав головному рефері, щоб мені дали жовту картку. Я запитую у головного судді: «За що мені жовта картка?». Він мені не пояснив. Я б хотів, щоб всій Україні бригада арбітрів відповіла, за що вони мені дали жовту картку, тому що так не може бути», – розповів тренер.

Як повідомлялося раніше, у Дніпрі бариста однієї з кав’ярень відмовилась обслуговувати клієнтку українською мовою та назвала місто російським. Після скандалу її звільнили.