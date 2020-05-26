МОЗ: 71 тисячу захисних костюмів вже доставили в Україну і розвозять у лікарні



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Навколо захисних костюмів для українських медиків розгорівся скандал

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов завив, що підписав наказ щодо розподілу костюмів

Понад 71 тисяча захисних костюмів для медиків, які були закуплені МОЗ, вже постачаються до українських лікарень.

Про це в ефірі ток-шоу «Свобода слова» на каналі ICTV заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Він також додав, що вже підписав наказ щодо розподілу костюмів.

«Ці костюми вже постачаються в лікарні. Вони усі приїхали, тобто, кількість костюмів, яка була закуплена МОЗ, трішки більше, ніж 71 тис., постачаються нині до лікарень», – сказав Степанов.

Зі свого боку нардеп від «Голосу» Ольга Стефанишина заявила, що наказ на сайті міністерства станом на вечір 25 травня відсутній. Також вона заявила, що нардепи перевірили митниці і виявили, що захисні костюми не поставляються в Україну в повному обсязі.

Раніше агентство Reuters написало про те, що НАБУ проводить розслідування тендеру на закупівлю МОЗ 71 тис. захисних костюмів для медиків за завищеними цінами. У відомстві заперечують ці звинувачення.

До слова, понад чотири тисячі медичних працівників наразі хворіють на коронавірусну хворобу в Україні.

Як відомо, СБУ відкрила кримінальні провадження проти шести компаній-постачальників медзасобів лікарям.

Раніше рем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що Кабінет Міністрів поставив собі завдання забезпечити медиків тримісячним запасом засобів захисту. За його словами, у пріоритеті будуть ті постачальники, які зможуть поставити медзасоби найближчим часом.

Нагадаємо, станом на ранок 25 травня в Україні підтверджено 21 245 випадків Covid-19, з них 7234 одужали, 623 померли. За добу - 259 нових випадків.

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