Степанов: понад чотири тисячі медиків в Україні хворі на Covid-19



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Глава МОЗ визнав, що наші лікарні не були готові до виклику

Близько 20% усіх інфікованих коронавірусом в Україні – медики

Понад чотири тисячі медичних працівників наразі хворіють на коронавірусну хворобу в Україні.

Про це міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив в ефірі ток-шоу «Свобода слова»

«На жаль, близько 20% усіх інфікованих коронавірусом, тобто 4112 людей – медики. Це сталося через те, що на початок епідемії наші лікарні не були готові до такого виклику.

В нас не було ані засобів індивідуального захисту, ані респіраторів, ані масок. Також не були прораховані маршрути доставки хворих. Куди має приїхати хворий, визначалося вже у розпал епідемії», – сказав Степанов.

Міністр також зазначив, що, крім забезпечення лікарів усіма необхідними засобами, потрібен також тримісячний запас засобів індивідуального захисту, які використовують медики при лікуванні інфекційних хвороб.

Як відомо, СБУ відкрила кримінальні провадження проти шести компаній-постачальників медзасобів лікарям.

Раніше рем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що Кабінет Міністрів поставив собі завдання забезпечити медиків тримісячним запасом засобів захисту. За його словами, у пріоритеті будуть ті постачальники, які зможуть поставити медзасоби найближчим часом.

Коронавірус в Україні

Всього 21584

Хворіють 13365

Одужали 7575

Померли 644

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Нагадаємо, станом на ранок 25 травня в Україні підтверджено 21 245 випадків Covid-19, з них 7234 одужали, 623 померли. За добу - 259 нових випадків.

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