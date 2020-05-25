СБУ відкрила кримінальні провадження проти шести компаній-постачальників медзасобів лікарям



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Зеленський не погодився з урядом, що лікарні забезпечені всім необхідним у достатній кількості та пообіцяв тримати на особистому контролі закупівлі засобів захисту Фото: president.gov.ua

Президент триматиме на особистому контролі закупівлі засобів індивідуального захисту, які здійснюватиме МОЗ

Служба безпеки України (СБУ) відкрила кримінальні провадження проти 6 компаній-постачальників медичних засобів, закуплених для медиків, які борються з коронавірусом.

Про це йдеться у повідомленні на сайті президента за підсумками традиційної селекторної наради з протидії поширенню коронавірусу.

«Служба безпеки України повідомила, що розпочато кримінальні провадження проти шістьох компаній, які здійснювали недобросовісні закупівлі. Серед іншого - не поставляли товари після отримання грошей, демонстрували погану якість тощо», - сказано в ньому.

Зеленський не погодився з урядом, що лікарні забезпечені всім необхідним у достатній кількості та пообіцяв тримати на особистому контролі закупівлі засобів захисту, які буде проводити Міністерство охорони здоров'я.

«Ми отримуємо сигнали, що не все є в лікарнях. Незважаючи на цифру уряду, що нібито медустанови забезпечені на 70%, деяких засобів там немає. Якщо антисептиком медики забезпечені на 600%, то одноразових халатів є тільки 16%, а одноразових захисних окулярів і щитків - взагалі 4%, костюмів біозахисту - 51%. Значить, лікарні не забезпечені. Щоб говорити про 70% забезпеченості, нам треба мати всіх товарів по 70%», - сказав він.

Як повідомлялось, прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що Кабінет Міністрів поставив собі завдання забезпечити медиків тримісячним запасом засобів захисту. За його словами, у пріоритеті будуть ті постачальники, які зможуть поставити медзасоби найближчим часом.

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