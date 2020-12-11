  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Стала відома дата старту вакцинації від коронавірусу в Україні

    • Розсилка
    Першу&nbsp;вакцину Україна може&nbsp;отримати у січні 2021 року, далі - кілька тижнів на підготовку до вакцинації (ілюстративне фото) - Стала відома дата старту вакцинації від коронавірусу в Україні
    Першу вакцину Україна може отримати у січні 2021 року, далі - кілька тижнів на підготовку до вакцинації (ілюстративне фото)
    Фото: Sanofi Pasteur/Flickr

    У МОЗ зазначили, що фактичні терміни можуть змінюватися в разі затримки з поставками вакцини

    Вакцинація від коронавірусу в Україні орієнтовно стартує 1 березня 2021 року. Про це в коментарі РБК-Україна розповів в. о. голови Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я Ігор Кузін.

    При цьому фактичні терміни можуть змінитись в разі затримки з поставками.

    «Орієнтовно розраховуємо почати вакцинацію першого березня. Однак це залежить від того, коли вакцина фізично буде доставлена до України. Але ми готуємося таким чином, щоб розпочати вакцинацію першого березня», – заявив Кузін.

    Раніше Кузин повідомив, що вакцинація від коронавірусу в Україні буде проходити в три етапи.  Першими вакцинуватися від коронавірусу будуть люди, які входять до груп ризику.  Вакцинацію в Україні будуть проводити спеціальні мобільні бригади.

    Першу вакцину Україна може отримати у січні 2021 року, якого саме виробника - невідомо.

    8 грудня Велика Британія першою у світі розпочала вакцинацію від коронавірусу препаратом компанії Pfizer. 

    У світі зараз відомо про три перспективні вакцини від коронавірусу. Зокрема, компанії Pfizer та BioNTech оголосили про те, що їхня вакцина продемонструвала ефективність у понад 90% на фінальному етапі випробувань.  

    Американська компанія Moderna заявила, що ефективність її вакцини-кандидата від Covid-19 становить 94,5%. Очікується, що вакцина Moderna не буде доступна за межами США до наступного року.  Пізніше компанія заявила, що її вакцина показала 100% ефективності при важких випадках коронавірусу.

    Ще один препарат, вакцина Оксфордського університету та AstraZeneca, за підсумками випробувань показала середню ефективність 70%. 

    Читайте також: В Україні запровадять посилений карантин: дати та основні обмеження


    Теги: Міністерство охорони здоров'я Україна вакцинація коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies