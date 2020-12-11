Стала відома дата старту вакцинації від коронавірусу в Україні

Першу вакцину Україна може отримати у січні 2021 року, далі - кілька тижнів на підготовку до вакцинації (ілюстративне фото)

У МОЗ зазначили, що фактичні терміни можуть змінюватися в разі затримки з поставками вакцини

Вакцинація від коронавірусу в Україні орієнтовно стартує 1 березня 2021 року. Про це в коментарі РБК-Україна розповів в. о. голови Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я Ігор Кузін.

При цьому фактичні терміни можуть змінитись в разі затримки з поставками.

«Орієнтовно розраховуємо почати вакцинацію першого березня. Однак це залежить від того, коли вакцина фізично буде доставлена до України. Але ми готуємося таким чином, щоб розпочати вакцинацію першого березня», – заявив Кузін.

Раніше Кузин повідомив, що вакцинація від коронавірусу в Україні буде проходити в три етапи. Першими вакцинуватися від коронавірусу будуть люди, які входять до груп ризику. Вакцинацію в Україні будуть проводити спеціальні мобільні бригади.

Першу вакцину Україна може отримати у січні 2021 року, якого саме виробника - невідомо.

8 грудня Велика Британія першою у світі розпочала вакцинацію від коронавірусу препаратом компанії Pfizer.

У світі зараз відомо про три перспективні вакцини від коронавірусу. Зокрема, компанії Pfizer та BioNTech оголосили про те, що їхня вакцина продемонструвала ефективність у понад 90% на фінальному етапі випробувань.

Американська компанія Moderna заявила, що ефективність її вакцини-кандидата від Covid-19 становить 94,5%. Очікується, що вакцина Moderna не буде доступна за межами США до наступного року. Пізніше компанія заявила, що її вакцина показала 100% ефективності при важких випадках коронавірусу.

Ще один препарат, вакцина Оксфордського університету та AstraZeneca, за підсумками випробувань показала середню ефективність 70%.



