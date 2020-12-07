Україна проводитиме вакцинацію від Covid-19 в три етапи: стали відомі подробиці

МОЗ: Україна може отримати першу вакцину від коронавірусу у січні 2021 року

Першими вакцину отримають медики та групи ризику

Вакцинація від коронавірусу в Україні буде проходити в три етапи. Про це розповів в. о. голови Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я Ігор Кузін в інтерв'ю LIGA.Life.

Перший етап вакцинації буде проводитися, коли Україна матиме вакцину у кількості не більше 10% від населення країни. Під час цього етапу вакцину отримають:

медпрацівники;

військові, які беруть участь в операції Об'єднаних сил;

працівники соціальної сфери;

мешканці та персонал спецзакладів (інтернатів, будинків для літніх тощо).

Другий етап вакцинації почнеться коли кількість вакцин буде від 11% до 20% від кількості населення. Вакцину отримають:

люди у групі ризику (хворі від 60 років);

працівники закладів освіти;

працівники силових структур та МЗС;

ув'язнені та арештовані;

персонал місць обмеження волі та слідчих ізоляторів.

Третій етап вакцинації проходитиме, коли Україна буде забезпечена вакциною від коронавірусу у кількості 21-50% від кількості населення:

вакцинувати будуть хворих від 18 до 59 років та інші категорії населення та професійні групи, які мають високий ризик підхопити вірус.

«Якщо якась вища за рейтингом група відмовлятиметься, медики, наприклад, то вакцина піде наступним за рівнями групам», – додав Кузін.

Україна може отримати першу вакцину від коронавірусу у січні 2021 року, якого саме виробника - невідомо.

У світі зараз відомо про три перспективні вакцини від коронавірусу. Зокрема, компанії Pfizer та BioNTech оголосили про те, що їхня вакцина продемонструвала ефективність у понад 90% на фінальному етапі випробувань. Особливістю цієї вакцини є необхідність зберігання при дуже низьких температурах.

Американська компанія Moderna заявила, що ефективність її вакцини-кандидата від Covid-19 становить 94,5%. Очікується, що вакцина Moderna не буде доступна за межами США до наступного року. Пізніше компанія заявила, що її вакцина показала 100% ефективності при важких випадках коронавірусу.

Ще один препарат, вакцина Оксфордського університету та AstraZeneca, за підсумками випробувань показала середню ефективність 70%.

У ВООЗ вважають, що треба вакцинувати 70% населення планети, аби подолати Covid-19.