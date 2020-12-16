  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Україна може почати вакцинацію від Сovid-19 вже в лютому – Степанов

    • Розсилка
    У МОЗ раніше прогнозували, що вакцинація в Україні орієнтовно стартує 1 березня 2021 року - Україна може почати вакцинацію від Сovid-19 вже в лютому – Степанов
    У МОЗ раніше прогнозували, що вакцинація в Україні орієнтовно стартує 1 березня 2021 року
    Фото: Sanofi Pasteur/Flickr

    Україна має отримати першу вакцину в кінці першого кварталу 2021 року

    Україна може почати вакцинацію від коронавірусу раніше, ніж передбачалося. Про це повідомив очільник МОЗ Максим Степанов на брифінгу у середу, 16 грудня. 

    За словами міністра, за попередніми оцінками, Україна має отримати перші партії вакцини в I півріччі 2021 року - в кінці I або на початку II кварталу.

    «Це йде за ініціативою COVAX... Це вже підтверджено. Крім того, зараз ми працюємо з виробниками, у яких ми будемо закуповувати вакцину... Ми намагаємося зробити так, щоб ці вакцини прийшли до України якомога раніше. Щоб хоча б перші вакцинації ми почали, ми поставили собі таку мету, починаючи з лютого», – додав Степанов.

    Наразі невідомо, продукцію якого саме виробника отримає Україна.  

    Раніше у МОЗ прогнозували, що вакцинація в Україні орієнтовно стартує 1 березня 2021 року. 

    Загалом, вакцинація від коронавірусу в Україні буде проходити в три етапи.  Першими вакцинуватися від коронавірусу будуть люди, які входять до груп ризику.  Вакцинацію в Україні будуть проводити спеціальні мобільні бригади.

    8 грудня Велика Британія першою у світі розпочала вакцинацію від коронавірусу препаратом компанії Pfizer. 

    У світі зараз відомо про три перспективні вакцини від коронавірусу. Зокрема, компанії Pfizer та BioNTech оголосили про те, що їхня вакцина продемонструвала ефективність у понад 90% на фінальному етапі випробувань.  

    Американська компанія Moderna заявила, що ефективність її вакцини-кандидата від Covid-19 становить 94,5%. Очікується, що вакцина Moderna не буде доступна за межами США до наступного року.  Пізніше компанія заявила, що її вакцина показала 100% ефективності при важких випадках коронавірусу.

    Ще один препарат, вакцина Оксфордського університету та AstraZeneca, за підсумками випробувань показала середню ефективність 70%. 

    Теги: Міністерство охорони здоров'я Максим Степанов вакцинація коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies