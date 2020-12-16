Україна може почати вакцинацію від Сovid-19 вже в лютому – Степанов

У МОЗ раніше прогнозували, що вакцинація в Україні орієнтовно стартує 1 березня 2021 року

Україна має отримати першу вакцину в кінці першого кварталу 2021 року

Україна може почати вакцинацію від коронавірусу раніше, ніж передбачалося. Про це повідомив очільник МОЗ Максим Степанов на брифінгу у середу, 16 грудня.

За словами міністра, за попередніми оцінками, Україна має отримати перші партії вакцини в I півріччі 2021 року - в кінці I або на початку II кварталу.

«Це йде за ініціативою COVAX... Це вже підтверджено. Крім того, зараз ми працюємо з виробниками, у яких ми будемо закуповувати вакцину... Ми намагаємося зробити так, щоб ці вакцини прийшли до України якомога раніше. Щоб хоча б перші вакцинації ми почали, ми поставили собі таку мету, починаючи з лютого», – додав Степанов.

Наразі невідомо, продукцію якого саме виробника отримає Україна.

Раніше у МОЗ прогнозували, що вакцинація в Україні орієнтовно стартує 1 березня 2021 року.

Загалом, вакцинація від коронавірусу в Україні буде проходити в три етапи. Першими вакцинуватися від коронавірусу будуть люди, які входять до груп ризику. Вакцинацію в Україні будуть проводити спеціальні мобільні бригади.

8 грудня Велика Британія першою у світі розпочала вакцинацію від коронавірусу препаратом компанії Pfizer.

У світі зараз відомо про три перспективні вакцини від коронавірусу. Зокрема, компанії Pfizer та BioNTech оголосили про те, що їхня вакцина продемонструвала ефективність у понад 90% на фінальному етапі випробувань.

Американська компанія Moderna заявила, що ефективність її вакцини-кандидата від Covid-19 становить 94,5%. Очікується, що вакцина Moderna не буде доступна за межами США до наступного року. Пізніше компанія заявила, що її вакцина показала 100% ефективності при важких випадках коронавірусу.

Ще один препарат, вакцина Оксфордського університету та AstraZeneca, за підсумками випробувань показала середню ефективність 70%.