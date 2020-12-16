Ніякої вакцинації! Ізраїль пояснив, чому не потрібно спішити

В Ізраїлі почали тестувати вакцину від коронавірусу на людях на початку листопада

Ми не будемо вводити вакцину ізраїльтянам поки не переконаємося в її безпеці і ефективності, ─ МОЗ Ізраїля

Уряд Ізраїлю вирішив, що проводити масштабну вакцинацію населення від коронавірусу поки зарано. Про це в середу, 16 грудня, повідомив глава робочої групи з вакцинації проти коронавірусу при міністерстві охорони здоров'я, доктор Урі Файнштейн.

«Купівля вакцини – це одне, а вакцинація людей – зовсім інше. Ми не будемо вводити вакцину ізраїльтянам без клінічних випробувань, поки не переконаємося в її безпеці і ефективності», – сказав Файнштейн.

За його словами, всі закуповують препарати проти коронавірусу на 2021 рік.

«Це змусило нас почати діяти дуже рано, до того, як з'явилася реальна інформація про безпеку та ефективність вакцини», – додав він.

В Ізраїлі почали тестувати вакцину від коронавірусу на людях на початку листопада.

Нагадаємо, 16 грудня очільник МОЗ Максим Степанов заявив, що Україна може почати вакцинацію від Covid-19 вже в лютому наступного року.

Раніше у МОЗ прогнозували, що вакцинація в Україні орієнтовно стартує 1 березня 2021 року.

Загалом, вакцинація від коронавірусу в Україні буде проходити в три етапи. Першими вакцинуватися від коронавірусу будуть люди, які входять до груп ризику. Вакцинацію в Україні будуть проводити спеціальні мобільні бригади.

8 грудня Велика Британія першою у світі розпочала вакцинацію від коронавірусу препаратом компанії Pfizer.

У світі зараз відомо про три перспективні вакцини від коронавірусу. Зокрема, компанії Pfizer та BioNTech оголосили про те, що їхня вакцина продемонструвала ефективність у понад 90% на фінальному етапі випробувань.

Американська компанія Moderna заявила, що ефективність її вакцини-кандидата від Covid-19 становить 94,5%. Очікується, що вакцина Moderna не буде доступна за межами США до наступного року. Пізніше компанія заявила, що її вакцина показала 100% ефективності при важких випадках коронавірусу.

Ще один препарат, вакцина Оксфордського університету та AstraZeneca, за підсумками випробувань показала середню ефективність 70%.