МОЗ хоче повернути в Україні «кольоровий» адаптивний карантин

До весни в Україні діє адаптивний карантин, де вся країна - «помаранчева»

Міністр попередив українців, що карантинні правила можуть змінюватися

Україна може знову повернутися до адаптивного карантину та зонування за регіонами, яке дозволить посилювати та послаблювати заходи у конкретних населених пунктах та районах залежно від епідситуації.

Про це під час брифінгу 25 січня повідомив очільник МОЗ України Максим Степанов.

«Протягом тижня ми проаналізуємо ситуацію у розрізі регіонів. Згідно з нашою стратегією, ми хочемо повернутися до адаптивного карантину, коли залежно від епідситуації у конкретному регіоні (діють різні обмеження, – ред.). Ми можемо повернутися до цих речей», – зазначив Степанов.

Водночас, щоб знову запровадити такі заходи, треба дослідити, що відбувається у кожній області.

Отже, карантин, введений урядом з 8 по 24 січня, закінчився. Після завершення локдауну в Україні розпочинають діяти заходи, характерні для помаранчевої зони карантину. Вони будуть чинними до 28 лютого 2021 року.

На даний момент по всій Україні забороняється, зокрема:

Відвідування закладів освіти групами понад 20 осіб, крім закладів дошкільної, загальної, середньої, позашкільної та спеціалізованої мистецької освіти. Це більше стосується закладів вищої освіти: лекцій, семінарів.

Відвідування закладів освіти у разі, коли на самоізоляції перебуває понад 50% учнів та персоналу закладу освіти.

Проведення у закладах освіти масових заходів – вистав, свят, концертів за участю дітей більше, ніж однієї групи/класу та з присутністю відвідувачів.

Проведення у розважальних закладах та закладах харчування святкових заходів, банкетів, майстер-класів, публічних подій.

Приймання відвідувачів у музеях та на виставках у галереях, якщо в залах присутні більше 1 особи на 10 кв м.

Проведення масових культурних заходів (зокрема, концертів), спортивних, соціальних, рекламних та інших заходів, якщо в них бере участь понад 20 осіб та недотримана дистанція у 1,5 метри між учасниками. Винятки: офіційні та професійні спортивні заходи без глядачів, іспити для нотаріату, заходи для забезпечення роботи органів влади.

Робота кінотеатрів та закладів культури з наповненістю понад 50% місць у залі.

Перевезення у пасажирському транспорті більше пасажирів, ніж є сидячих місць.

Робота дискотек і нічних клубів.

Також Степанов заявив, що Міністерство охорони здоров’я фіксує поліпшення епідситуації, у країні зменшилася кількість госпіталізованих з коронавірусом та збільшилося число виписаних. І цього, за його словами, вдалося досягти завдяки локдауну.

Зазначимо, що МОЗ фіксує різкий спад захворювання на коронавірус. За минулу добу, 24 січня, в Україні виявлено 2 516 нових хворих на коронавірус. Це на 1399 людей менше, ніж попередньої доби, коли було виявлено 3915 нових хворих на коронавірус. І це мінімум з 14 вересня, коли було підтверджено 2 462 випадки.

«Нам треба проаналізувати, наскільки ситуація в одному регіоні відрізняється від іншої», – додав міністр.