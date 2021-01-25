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    МОЗ хоче повернути в Україні «кольоровий» адаптивний карантин

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    До весни в Україні діє адаптивний карантин, де вся країна - &laquo;помаранчева&raquo; - МОЗ хоче повернути в Україні «кольоровий» адаптивний карантин
    До весни в Україні діє адаптивний карантин, де вся країна - «помаранчева»
    Фото: FREEPIK

    Міністр попередив українців, що карантинні правила можуть змінюватися

    Україна може знову повернутися до адаптивного карантину та зонування за регіонами, яке дозволить посилювати та послаблювати заходи у конкретних населених пунктах та районах залежно від епідситуації.

    Про це під час брифінгу 25 січня повідомив очільник МОЗ України Максим Степанов.

    «Протягом тижня ми проаналізуємо ситуацію у розрізі регіонів. Згідно з нашою стратегією, ми хочемо повернутися до адаптивного карантину, коли залежно від епідситуації у конкретному регіоні (діють різні обмеження, – ред.). Ми можемо повернутися до цих речей», – зазначив Степанов.

    Водночас, щоб знову запровадити такі заходи, треба дослідити, що відбувається у кожній області.

    Отже, карантин, введений урядом з 8 по 24 січня, закінчився. Після завершення локдауну в Україні розпочинають діяти заходи, характерні для помаранчевої зони карантину. Вони будуть чинними до 28 лютого 2021 року.

    На даний момент по всій Україні забороняється, зокрема:

    • Відвідування закладів освіти групами понад 20 осіб, крім закладів дошкільної,  загальної, середньої, позашкільної та спеціалізованої мистецької освіти. Це більше стосується закладів вищої освіти: лекцій, семінарів. 
    • Відвідування закладів освіти у разі, коли на самоізоляції перебуває понад 50% учнів та персоналу закладу освіти. 
    • Проведення у закладах освіти масових заходів – вистав, свят, концертів за участю дітей більше, ніж однієї групи/класу та з присутністю відвідувачів. 
    • Проведення у розважальних закладах та закладах харчування святкових заходів, банкетів, майстер-класів, публічних подій. 
    • Приймання відвідувачів у музеях та на виставках у галереях, якщо в залах присутні більше 1 особи на 10 кв м.
    • Проведення масових культурних заходів (зокрема, концертів), спортивних, соціальних, рекламних та інших заходів, якщо в них бере участь понад 20 осіб та недотримана дистанція у 1,5 метри між учасниками. Винятки: офіційні та професійні спортивні заходи без глядачів, іспити для нотаріату, заходи для забезпечення роботи органів влади.
    • Робота кінотеатрів та закладів культури з наповненістю понад 50% місць у залі. 
    • Перевезення у пасажирському транспорті більше пасажирів, ніж є сидячих місць. 
    • Робота дискотек і нічних клубів. 

    Також Степанов заявив, що Міністерство охорони здоров’я фіксує поліпшення епідситуації, у країні зменшилася кількість госпіталізованих з коронавірусом та збільшилося число виписаних. І цього, за його словами, вдалося досягти завдяки локдауну. 

    Зазначимо, що МОЗ фіксує різкий спад захворювання на коронавірусЗа минулу добу, 24 січня, в Україні виявлено 2 516 нових хворих на коронавірус. Це на 1399 людей менше, ніж попередньої доби, коли було виявлено 3915 нових хворих на коронавірус. І це мінімум з 14 вересня, коли було підтверджено 2 462 випадки.

     Читайте також: 

    «Нам треба проаналізувати, наскільки ситуація в одному регіоні відрізняється від іншої», – додав міністр.

    Теги: Україна Максим Степанов карантин коронавірус
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