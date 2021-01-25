Кінець локдауну: Степанов подякував українцям за дотримання карантину

Жорсткий карантин, введений урядом з 8 по 24 січня, закінчився

Міністерство охорони здоров’я фіксує поліпшення епідситуації, у країні зменшилася кількість госпіталізованих з коронавірусом та збільшилося число виписаних. Цього вдалося досягти завдяки локдауну.

Про це під час брифінгу 25 січня повідомив очільник МОЗ України Максим Степанов.

«На минулому тижні було госпіталізовано 11 630 людей. Це менше, ніж на позаминулому, коли кількість була 13 555 осіб. Також зберігається тенденція щодо виписаних. Їхня кількість більша, ніж госпіталізованих», – зазначив Максим Степанов.

За словами міністра, таких позитивних результатів вдалося досягти завдяки локдауну, який тривав з 8 до 24 січня, та дотримання українцями карантинних обмежень.

«Таких цифр, такої статистики, яка досить оптимістична та вказує на поліпшення ситуації з коронавірусом, можна було досягти лише завдяки вам. Я вам дуже дякую, шановні українці, що ви дотримувалися усіх тих правил, які було встановлено під час жорсткого карантину», – додав очільник МОЗ.

Отже, карантин, введений урядом з 8 по 24 січня, закінчився. Після завершення локдауну в Україні розпочинають діяти заходи, характерні для помаранчевої зони карантину. Вони будуть чинними до 28 лютого 2021 року.

Зокрема, заборонено проведення масових (культурних, в тому числі концертів, спортивних, соціальних, рекламних) заходів за участю понад 20 осіб, заборонений прийом відвідувачів у кінотеатрах та інших закладах культури з наповненістю кінозалів або залів понад 50% місць, а також прийом відвідувачів в музеях, на виставкахв яких не забезпечена можливість обмежити кількість відвідувачів в залі з розрахунку одна людина на 10 кв. м приміщення.

Не дозволяється робота спортивних залів і фітнес-центрів, які не можуть забезпечити можливість обмежити кількість відвідувачів в залі з розрахунку одна людина на 20 кв. метрів загальної площі приміщення.

Також заборонено проведення дискотек, роботу розважальних закладів (нічних клубів), роботу закладів громадського харчування з організацією дозвілля, в тому числі проведення святкових заходів, банкетів, майстер-класів, публічних подій.

Робота громадського харчування перебуває під забороною з 23:00 і до 7:00, із забороною проведення розрахункових операцій після 22:00, крім адресної доставки замовлень і замовлень на винос.

Крім того, заборонена діяльність установ, що надають послуги з розміщення (крім готелів, санаторно-курортних установ, установ і організацій, які надають соціальні послуги, реабілітаційних установ для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю).

Що стосується навчання, то з 25 січня заборонено:

- відвідувати навчальні заклади здобувачами освіти групами кількістю більш ніж 20 осіб, крім закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної та спеціалізованої мистецької освіти;

- відвідувати навчальні заклади здобувачами освіти в разі, коли на самоізоляції через контакт з пацієнтом з підтвердженим COVID-19 перебуває більше 50% претендентів освіти і персоналу навчального закладу;

- проводити в навчальних закладах масові заходи (вистави, свята, концерти) за участю дітей з більш ніж однієї групи/класу і в присутності глядачів (відвідувачів).

Зазначимо, що МОЗ фіксує різкий спад захворювання на коронавірус. За минулу добу, 24 січня, в Україні виявлено 2 516 нових хворих на коронавірус. Це на 1399 людей менше, ніж попередньої доби, коли було виявлено 3915 нових хворих на коронавірус. І це мінімум з 14 вересня, коли було підтверджено 2 462 випадки.