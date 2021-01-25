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    МОЗ фіксує різкий спад захворювання на коронавірус

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    За минулу добу з коронавірусом було госпіталізовано 1166 осіб - МОЗ фіксує різкий спад захворювання на коронавірус
    За минулу добу з коронавірусом було госпіталізовано 1166 осіб
    Фото: Львівська міськрада

    Вчора хворобу виявили у понад 2,5 тисячі пацієнтів, що є мінімумом за чотири місяці

    За минулу добу, 24 грудня, в Україні виявлено 2 516 нових хворих на коронавірус. Це на 1399 людей менше, ніж попередньої доби, коли було виявлено 3915 нових хворих на коронавірус. І це мінімум з 14 вересня, коли було підтверджено 2 462 випадки.

    Зокрема, захворіли вчора на ковід 95 дітей та 87 медпрацівників. Такі цифри озвучив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

    Також за минулу добу з коронавірусом було госпіталізовано 1166 осіб.

    Померло від ускладнень хвороби 63 пацієнти. Одужало – 5 783 особи.

    Здійснено тестувань за добу – 13 962 (зокрема методом ПЛР – 10 573, методом ІФА – 3 389).

    За весь час пандемії в Україні:

    • захворіло – 1 194 328 осіб;
    • одужало – 953 297 осіб;
    • летальних випадків – 21 924;
    • проведено ПЛР-тестувань – 6 108 668.

    За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Запорізькій (241), Івано-Франківській (238), Одеській (166), Чернівецькій (160) областях та м. Київ (146).

    Кількість захворювань в регіонах за добу:

    • м. Київ – 146 випадків;
    • Вінницька область – 67 випадків;
    • Волинська область – 66 випадків;
    • Дніпропетровська область – 136 випадків;
    • Донецька область – 126 випадків;
    • Житомирська область – 122 випадки;
    • Закарпатська область – 59 випадків;
    • Запорізька область – 241 випадок;
    • Івано-Франківська область – 238 випадків;
    • Київська область – 102 випадки;
    • Кіровоградська область – 3 випадки;
    • Луганська область – 41 випадок;
    • Львівська область – 138 випадків;
    • Миколаївська область – 123 випадки;
    • Одеська область – 166 випадків;
    • Полтавська область – 84 випадки;
    • Рівненська область – 49 випадків;
    • Сумська область – 101 випадок;
    • Тернопільська область – 95 випадків;
    • Харківська область – 51 випадок;
    • Херсонська область – 90 випадків;
    • Хмельницька область – 2 випадки;
    • Черкаська область – 68 випадків;
    • Чернівецька область – 160 випадків;
    • Чернігівська область – 42 випадки.

    Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

    Також стало відомо, чи готує Кабмін локдаун навесні

    Нагадаємо, в Україні за добу 23 січня виявлено 3915 нових хворих на коронавірус.

     Читайте також: Торгувала шкарпетками – до суду! Як карають порушників січневого локдауну


     

    Теги: Міністерство охорони здоров'я міністр медицина лікарня Максим Степанов хвороби коронавірус
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