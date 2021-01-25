МОЗ фіксує різкий спад захворювання на коронавірус

За минулу добу з коронавірусом було госпіталізовано 1166 осіб

Вчора хворобу виявили у понад 2,5 тисячі пацієнтів, що є мінімумом за чотири місяці

За минулу добу, 24 грудня, в Україні виявлено 2 516 нових хворих на коронавірус. Це на 1399 людей менше, ніж попередньої доби, коли було виявлено 3915 нових хворих на коронавірус. І це мінімум з 14 вересня, коли було підтверджено 2 462 випадки.

Зокрема, захворіли вчора на ковід 95 дітей та 87 медпрацівників. Такі цифри озвучив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Також за минулу добу з коронавірусом було госпіталізовано 1166 осіб.

Померло від ускладнень хвороби 63 пацієнти. Одужало – 5 783 особи.

Здійснено тестувань за добу – 13 962 (зокрема методом ПЛР – 10 573, методом ІФА – 3 389).

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 1 194 328 осіб;

одужало – 953 297 осіб;

летальних випадків – 21 924;

проведено ПЛР-тестувань – 6 108 668.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Запорізькій (241), Івано-Франківській (238), Одеській (166), Чернівецькій (160) областях та м. Київ (146).

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 146 випадків;

Вінницька область – 67 випадків;

Волинська область – 66 випадків;

Дніпропетровська область – 136 випадків;

Донецька область – 126 випадків;

Житомирська область – 122 випадки;

Закарпатська область – 59 випадків;

Запорізька область – 241 випадок;

Івано-Франківська область – 238 випадків;

Київська область – 102 випадки;

Кіровоградська область – 3 випадки;

Луганська область – 41 випадок;

Львівська область – 138 випадків;

Миколаївська область – 123 випадки;

Одеська область – 166 випадків;

Полтавська область – 84 випадки;

Рівненська область – 49 випадків;

Сумська область – 101 випадок;

Тернопільська область – 95 випадків;

Харківська область – 51 випадок;

Херсонська область – 90 випадків;

Хмельницька область – 2 випадки;

Черкаська область – 68 випадків;

Чернівецька область – 160 випадків;

Чернігівська область – 42 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Також стало відомо, чи готує Кабмін локдаун навесні.

Нагадаємо, в Україні за добу 23 січня виявлено 3915 нових хворих на коронавірус.



