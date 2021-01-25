Торгувала шкарпетками – до суду! Як карають порушників січневого локдауну

У судовому реєстрі є чотири справи щодо продажу шкарпеток

25 січня Україна виходить із посиленого карантину, який протягом двох тижнів встиг обрости різними мемами та фотожабами. На кпини бралися деякі урядові заборони, які не завжди мали раціональне пояснення для пересічних громадян. Наприклад, чому супермаркетам не можна продавати батарейки, жіночі колготки або презервативи, коли поруч доступні інші товари? Або чому раптом недосяжними для покупців виявилися господарські лопати, коли за вікном цілий тиждень лежав сніг?

Із забороною продавати шкарпетки взагалі вийшло кумедно. Спочатку очільник МОЗ Максим Степанов сказав, що на 16 днів жорсткого карантину кожен міг завчасно розрахувати, скільки йому треба шкарпеток. Потім головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко жартома доповнив свого колегу: мовляв, вірус не передається шкарпетками. Проте таким чином влада намагалась зменшити мобільність населення, обмеживши продаж товарів не першої необхідності.

У деяких супермаркетах Києва під час локдауну заборонили продавати презервативи. Стелажі із ними співробітники крамниць заклеїли жовто-чорними стрічками (фото з соцмереж)

Та все ж були українці, які умудрялися піти проти правил. За це їм «світив» чималенький штраф. Останнє слово було за судами, які, треба віддати належне, цього разу проявили гуманізм і обмежувалися усними зауваженнями. Це суттєва відмінність у порівнянні з попереднім «карантином вихідного дня», багато порушників якого до цього часу отримують по 17 тис. грн штрафу.

«Главком» проаналізував перші вироки за недотримання посиленого карантину, що діяв з 8 січня до 24 січня.

У судовому реєстрі є чотири справи щодо продажу шкарпеток. Дві з них суди повернули на доопрацювання поліції через неточності під час складання адмінпротоколів. Зокрема, це стосується жінки, яка 11 січня торгувала шкарпетками на ринку в місті Радехів Львівської області. З цього приводу суд зауважив: у протоколі сказано, що жінка тимчасово не працює. При цьому в матеріалах справи відсутні докази того, що вона є суб’єктом господарювання.

Також у перший день локдауну, 8 січня адміністраторка магазину «Єва» у Кривому Розі на вул. Колачевського, 164 ризикнула продати покупцеві шкарпетки. Тут же неї правоохоронці оформили протокол. Однак до суду цей адмінпротокол зайшов неповним – без письмових пояснень одного свідка, а також без відомостей про іншого свідка.

Жінка у супермаркеті в місті Хмельницький придивляється до шкарпеток під час січневого локдауну

Водночас суди визнали винними у порушенні правил карантину продавця магазину Himiya у Сумах (відпустила на касі шкарпетки та господарські рукавиці) і підприємницю з Донеччини, яка на центральному ринку реалізувала шкарпетки та нижню білизну. В обох випадках порушниці відбулися усними зауваженнями.

Крім цього, у порушники локдауну суди записали і оголосили зауваження завідувачці будинком культури в селі Берестівка Вінницької області (жінка дозволила провести масові збори села з питання проведення водопроводу); двом підприємцям з міста Березне Рівненської області (не припинили роботу магазинів «Гараж» і «Продаж ноутбуків»); пенсіонеру з Нікополя Дніпропетровської області (не закрив павільйон непродовольчих товарів); багатодітній матері і підприємниці з Львівщини (торгувала свічками); підприємниці зі Слов’янська Донецької області (реалізовувала промислові товари); власниці магазину квітів з Дніпропетровщини; власниці продуктового магазину на Хмельниччині (допустила вживання спиртних напоїв всередині крамниці).

На фоні всіх порушників, котрі покірно спускали голови і визнавали вину під час судових засідань, вирізнялася підприємниця з Кривого Рогу. 10 січня вона продала дезодорант на ринку «165 квартал», що на вул. Женевська 17/6. За це «заробила» адмінпротокол.

Відстоювати свою правоту жінка прийшла до суду. Під час слухання справи заявила, що, згідно зі ст. 42 Конституції України, кожному гарантовано право на підприємницьку діяльність. Крім того, ст. 43 Конституції України надає право на працю. Додала, що торгує на свіжому повітрі, навколо неї не має скупчення людей та будь-якої шкоди суспільству не завдала. Просила не застосовувати до неї штрафу, оскільки це буде надмірним тягарем.

Суд уважно вислухав і звільнив її від адміністративної відповідальності, оголосивши усне зауваження.

В цілому каральна система щодо порушників карантину в Україні, схоже, сильно «пробуксовує». За даними Державної судової адміністрації, на 20 січня 2021 року до судів надійшло 76 тис. протоколів за статтею 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення («Порушення правил карантину»). Із них 17 тис. – суди повернули правоохоронцям. Ще 46,2 тис. протоколів вдалося розглянути. У результаті суди виписали штрафи 3426 особам!

Віталій Тараненко, «Главком»