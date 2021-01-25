Локдаун завершився: як дотримувався карантину київський бізнес
Близько 10% київських бізнесменів працювали підпільно
Керівник Головного управління Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан запевняє, що 90% столичних підприємців дотримувались локдауну.
Про це він сказав у ефірі Громадського радіо.
За його словами, з 8 по 24 січня в Україні діяла «лайт версія локдауну».
«Що стосується роботи бізнесу – то можна пишатись київським бізнесом, які майже на 90% дотримувались усіх правил. Ті 10%, які працювали підпільно, на них накладали штрафні санкції, призупиняли їх діяльність. Ресторан «Велюр» працював на виніс», – запевнив Рубан.
Також він додав, що майже три тижні спостерігали спад активності населення.
«Результат ми бачимо сьогодні – розвантажені шпиталі по коронавірусу, майже на 30% завантажені по всій державі. Ці заходи повністю прогнозовані, ми очікували такий результат. На жаль, ми очікуємо за тиждень незначне зростання захворюваності», – підкреслив Рубан.
Нагадаємо, що в Україні з 8 по 24 січня діяли посилені карантинні обмеження, запроваджені з метою запобігання поширенню Covid-19.
З 25 січня в Україні діє адаптивний карантин. Дивіться перелік карантинних обмежень, які діють відсьогодні.
Також стало відомо, чи готує Кабмін локдаун навесні.