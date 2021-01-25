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    Локдаун завершився: як дотримувався карантину київський бізнес

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    Столичні підприємці дотримувались локдауну - Локдаун завершився: як дотримувався карантину київський бізнес
    Столичні підприємці дотримувались локдауну
    Фото з відкритих джерел

    Близько 10% київських бізнесменів працювали підпільно

    Керівник Головного управління Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан запевняє, що 90% столичних підприємців дотримувались локдауну.

    Про це він сказав у ефірі Громадського радіо.

    За його словами, з 8 по 24 січня в Україні діяла «лайт версія локдауну».

    «Що стосується роботи бізнесу – то можна пишатись київським бізнесом, які майже на 90% дотримувались усіх правил. Ті 10%, які працювали підпільно, на них накладали штрафні санкції, призупиняли їх діяльність. Ресторан «Велюр» працював на виніс», – запевнив Рубан.

    Також він додав, що майже три тижні спостерігали спад активності населення.

    «Результат ми бачимо сьогодні – розвантажені шпиталі по коронавірусу, майже на 30% завантажені по всій державі. Ці заходи повністю прогнозовані, ми очікували такий результат. На жаль, ми очікуємо за тиждень незначне зростання захворюваності», – підкреслив Рубан.

    Нагадаємо, що в Україні з 8 по 24 січня діяли посилені карантинні обмеження, запроваджені з метою запобігання поширенню Covid-19.

    З 25 січня в Україні діє адаптивний карантин. Дивіться перелік карантинних обмежень, які діють відсьогодні.

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    Теги: Київ бізнес карантин коронавірус
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