Степанов назвав плюси від заборони продажу шкарпеток під час локдауну

Під час посиленого карантину в Україні діяла заборона на продаж низки промтоварів

Очільник МОЗ впевнений, що влада не перестаралася із заборонами на продаж низки товарів

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі каналу назвав два аспекти заборони на продаж шкарпеток й іншого під час жорсткого карантину.

Так, він відповів на запитання ведучого каналу «Україна 24», чи не перестаралася влада із заборонами на продаж низки товарів.

«Ніде не перестаралися. Тому що будь-яке обмеження приводило до зменшення контактів. Менше контактів – менше хворих. Будь-яке обмеження з продажу, тому що саме це викликало найбільший (резонанс – ред.) ... результат цих обмежень має два аспекти: перший – в магазині має бути якомога менше людей, і другий – людина повинна перебувати в магазині якомога менше часу. Це два основних принципи з точки зору епідеміології«, ­­­– сказав він.

Степанов пояснив, як працювала заборона на продаж деяких речей.

«Людина приходить до магазину за продуктами, набрала, стоїть з візком і думає: піду ще щось куплю. Відповідно, вона перебуває в магазині набагато більше часу, ніж тільки для покупки продуктів. Це може комусь подобатися, комусь не подобатися, але я вважаю, тут ми повинні дослухатися виключно до рекомендацій наших епідеміологів. Поки ми бачимо стабілізацію, ще потрібно подивитися тиждень – як все пройшло після відновлення», –сказав він.

Нагадаємо, локдаун в Україні діяв з 8 по 24 січня, під час нього в магазинах було заборонено продавати низку промислових товарів.

Раніше Степанов визнав, що коронавірус не передається через шкарпетки.

Також напередодні глава МОЗ оцінив ефект від жорсткого карантину в Україні.