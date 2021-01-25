  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Степанов назвав плюси від заборони продажу шкарпеток під час локдауну

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    <p>Під час посиленого карантину в Україні діяла заборона на продаж низки промтоварів</p> - Степанов назвав плюси від заборони продажу шкарпеток під час локдауну

    Під час посиленого карантину в Україні діяла заборона на продаж низки промтоварів

    Фото: Станіслав Груздєв, Главком

    Очільник МОЗ впевнений, що влада не перестаралася із заборонами на продаж низки товарів

    Міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі каналу назвав два аспекти заборони на продаж шкарпеток й іншого під час жорсткого карантину.

    Так, він відповів на запитання ведучого каналу «Україна 24», чи не перестаралася влада із заборонами на продаж низки товарів.

    «Ніде не перестаралися. Тому що будь-яке обмеження приводило до зменшення контактів. Менше контактів – менше хворих. Будь-яке обмеження з продажу, тому що саме це викликало найбільший (резонанс – ред.) ... результат цих обмежень має два аспекти: перший – в магазині має бути якомога менше людей, і другий – людина повинна перебувати в магазині якомога менше часу. Це два основних принципи з точки зору епідеміології«, ­­­– сказав він.

    Степанов пояснив, як працювала заборона на продаж деяких речей.

    «Людина приходить до магазину за продуктами, набрала, стоїть з візком і думає: піду ще щось куплю. Відповідно, вона перебуває в магазині набагато більше часу, ніж тільки для покупки продуктів. Це може комусь подобатися, комусь не подобатися, але я вважаю, тут ми повинні дослухатися виключно до рекомендацій наших епідеміологів. Поки ми бачимо стабілізацію, ще потрібно подивитися тиждень – як все пройшло після відновлення», –сказав він.

    Нагадаємо, локдаун в Україні діяв з 8 по 24 січня, під час нього в магазинах було заборонено продавати низку промислових товарів.

    Раніше Степанов визнав, що коронавірус не передається через шкарпетки.

    Також напередодні глава МОЗ оцінив ефект від жорсткого карантину в Україні.

    Читайте також матеріал «Главкома»:
    Теги: Міністерство охорони здоров'я міністр торгівля Україна Максим Степанов карантин магазин коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies