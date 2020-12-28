МОЗ купить експериментальні ліки від Covid-19, ігноруючи рекомендації ВООЗ

ВООЗ висловлює глибоке занепокоєння через рішення Кабінету міністрів виділити державні кошти на ліки, які мають низький доведений вплив

Кабмін виділив 125 млн гривень на препарати проти коронавірусу, ефективність яких не доведена

Міністерство охорони здоров'я України надалі буде купувати ліки проти коронавірусу з недоведеною ефективністю, попри рекомендації ВООЗ. Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

«Мова йде про виділення коштів на централізовану закупівлю лікарських засобів «Імуноглобулін» і «Тоцилізумаб». Ці два лікарські засоби внесені у національний протокол лікування Covid-19. Цей протокол складається провідними фахівцями нашої країни, які кожен день лікують українців, хворих коронавірусів, рятують їх життя. Якщо українські фахівці, використовуючи це, рятують життя українців, то ми будемо закуповувати і поставляти у лікарні ці лікарські засоби для того, щоб вони і далі рятували», – розповів Степанов.

За його словами, проведені в Україні дослідження ефективності «імуноглобуліну» показали непоганий результат.

Нещодавно, у ВООЗ висловили стурбованість тим, що Кабмін виділив 125 млн гривень на препарати проти коронавірусу, ефективність яких не доведена. Відповідний лист глава регіонального Європейського бюро ВООЗ Ганс Клюге направив у МОЗ ще 24 грудня.

Лист свідчить, що Україні слід переглянути свою практику призначення експериментальних ліків проти Covid-19, а такий великий бюджет варто направляти на забезпечення кисневої терапії та необхідних матеріалів.

Як відомо, уряд виділив близько 125 млн гривень на купівлю тоцилізумабу та імуноглобуліну наприкінці листопада. Обидва препарати є в українському протоколі лікування, хоча їх ефективність досі недоведена.

Згідно з протоколом, їх мають призначати пацієнтам з середньо-тяжким перебігом.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров’я затвердило національний план вакцинації від ковіда, згідно з яким протягом 2021-2022 років планує вакцинувати 20 млн українців.