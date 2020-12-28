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    МОЗ купить експериментальні ліки від Covid-19, ігноруючи рекомендації ВООЗ

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    <p>ВООЗ висловлює глибоке занепокоєння через рішення Кабінету міністрів виділити державні кошти на ліки, які мають низький доведений вплив</p> - МОЗ купить експериментальні ліки від Covid-19, ігноруючи рекомендації ВООЗ

    ВООЗ висловлює глибоке занепокоєння через рішення Кабінету міністрів виділити державні кошти на ліки, які мають низький доведений вплив

    Фото з відкритих джерел

    Кабмін виділив 125 млн гривень на препарати проти коронавірусу, ефективність яких не доведена

    Міністерство охорони здоров'я України надалі буде купувати ліки проти коронавірусу з недоведеною ефективністю, попри рекомендації ВООЗ. Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

    «Мова йде про виділення коштів на централізовану закупівлю лікарських засобів «Імуноглобулін» і «Тоцилізумаб». Ці два лікарські засоби внесені у національний протокол лікування Covid-19. Цей протокол складається провідними фахівцями нашої країни, які кожен день лікують українців, хворих коронавірусів, рятують їх життя. Якщо українські фахівці, використовуючи це, рятують життя українців, то ми будемо закуповувати і поставляти у лікарні ці лікарські засоби для того, щоб вони і далі рятували», – розповів Степанов.

    За його словами, проведені в Україні дослідження ефективності «імуноглобуліну» показали непоганий результат.

    Нещодавно, у ВООЗ висловили стурбованість тим, що Кабмін виділив 125 млн гривень на препарати проти коронавірусу, ефективність яких не доведена. Відповідний лист глава регіонального Європейського бюро ВООЗ Ганс Клюге направив у МОЗ ще 24 грудня.

    Лист свідчить, що Україні слід переглянути свою практику призначення експериментальних ліків проти Covid-19, а такий великий бюджет варто направляти на забезпечення кисневої терапії та необхідних матеріалів.

    Як відомо, уряд виділив близько 125 млн гривень на купівлю тоцилізумабу та імуноглобуліну наприкінці листопада. Обидва препарати є в українському протоколі лікування, хоча їх ефективність досі недоведена.

    Згідно з протоколом, їх мають призначати пацієнтам з середньо-тяжким перебігом.

    Нагадаємо, Міністерство охорони здоров’я затвердило національний план вакцинації від ковіда, згідно з яким протягом 2021-2022 років планує вакцинувати 20 млн українців. 

    Теги: Кабмін міністр бюджет Максим Степанов ліки уряд ВООЗ коронавірус
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