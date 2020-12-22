МОЗ оприлюднив план вакцинації українців від коронавірусу

Стаало відомо, кому і коли держава обіцяє вакцини

Мета плану — упродовж 2021–2022 років охопити вакцинацією від Covid-19 щонайменше 50 % населення України (20 млн людей)

Оперативний штаб Міністерства охорони здоров'я України затвердив план вакцинації населення від Covid-19. Документ розробили фахівці Центру громадського здоров'я України разом з експертами ВООЗ і ЮНІСЕФ.

Про це повідомляє пресслужба Центру громадського здоров'я України.

План включає чотири етапу вакцинації населення:

січень - квітень 2021 року - люди з високим ризиком інфікування і розвитку Covid-19 і ті, хто виконує критичні функції у боротьбі з пандемією;

- люди з високим ризиком інфікування і розвитку Covid-19 і ті, хто виконує критичні функції у боротьбі з пандемією; квітень - червень 2021 року - люди з надзвичайно високим ризиком інфікування і розвитку Covid-19 і ті, хто надає медичні послуги;

- люди з надзвичайно високим ризиком інфікування і розвитку Covid-19 і ті, хто надає медичні послуги; червень - вересень 2021 року - люди з високим ризиком інфікування і розвитку Covid-19 і ті, хто виконує функції з підтримання безпеки і життєдіяльності держави;

- люди з високим ризиком інфікування і розвитку Covid-19 і ті, хто виконує функції з підтримання безпеки і життєдіяльності держави; вересень 2021 - березень 2022 року - люди з підвищеним ризиком інфікування та розвитку Covid-19 і ті, хто виконує функції з підтримання безпеки і життєдіяльності держави.

Вакцинацію від коронавірусу будуть проводити на базі наявних пунктів щеплення, мобільними бригадами з імунізації, а також у тимчасових центрах вакцинації.

Виконувач обов'язки директора Центру громадського здоров'я Ігор Кузін також заявив, що вказані плани можуть змінитися й залежать від того, як успішно Україна зможе отримувати вакцину.

Загалом же мета плану — упродовж 2021–2022 років охопити вакцинацією від Covid-19 щонайменше 50 % населення України (20 млн людей).

12 грудня Україна отримала від фонду COVAX офіційне схвалення запиту на отримання вакцини від коронавіруса.

Як вже відомо, Україна не входить до списку країн, які першими отримають вакцину проти Covid-19.