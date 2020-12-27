Невиліковна гонорея. Експерти ВООЗ попередили про наслідки масового вживання антибіотиків при Covid-19

Самолікування під час пандемії сприяє мутаціям збудників статевих захворювань

Наслідком зловживання антибіотиками під час коронавірусу може стати поява суперстійкого до лікування збудника гонореї. Про це повідомляє британське видання The Sun з посиланням на дані Всесвітньої організації з охорони здоровʼя.

Експерти ВООЗ вважають, що це захворювання, яке передається статевим шляхом, може стати стійким до дії антибіотиків, оскільки надмірне їх вживання стимулює мутацію гонореї. Захворювання може стати невиліковним. У свою чергу це призведе до того, що захворюваність на ВІЛ-інфекцію зросте в пʼять разів, а очні інфекції стануть викликати сліпоту.

Загроза досить серйозна, з огляду на зростання захворюваності на гонорею: щороку 90 мільйонів людей у світі заражаються нею, і щорічно кількість заражених зростає на 17%. Найбільше випадків реєструють в африканському регіоні, а захворюваність зростає і в західних країнах.

З 2014 року кількість випадків інфікування гонореєю збільшилася на 63%. У Європі за рівнем заражень лідирує Великобританія. До 2030 року там щорічно може зʼявлятися більше 420 000 нових випадків.

У ВООЗ додали, що під час пандемії багато людей втратили доступ до лікування захворювань, що передаються статевим шляхом, або займаються самолікуванням. Це теж може привести до резистентності гонореї і появи супергонореї, яка буде нечутливою до нинішніх медичних препаратів.

Фахівець ВООЗ нагадав, що не можна призначати антибіотики, якщо для цього немає обʼєктивних медичних показань.

Як повідомлялося раніше, американський вірусолог Дена Грейсон припустила, що наслідками захворювання на Covid-19 може стати імпотенція. На думку вірусолога, пацієнт, навіть перехворівши, не буде в безпеці, оскільки коронавірус викликає «потенційно довічні ускладнення».