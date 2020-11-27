Уряд виділив кошти на закупівлю медпрепаратів для пацієнтів з важким перебігом Covid-19

В Україні за минулу добу коронавірус виявили у 16 218 людей

Кабмін виділить гроші для купівлі «тоцилізумабу» та «імуноглобуліну»

Кабінет міністрів України виділив кошти на закупівлю препаратів для пацієнтів із важким перебігом Covid-19. Про це повідомила заступниця міністра охорони здоров'я Ірина Садов'як під час пресбрифінгу в Києві в п'ятницю.

«Кабмін затвердив постанову про виділення коштів на закупівлю препаратів для лікування хворих із важким перебігом хвороби. Це препарати «тоцилізумаб» та «імуноглобулін людини нормальний». Кошти буде виділено, ми зможемо закупити їх і спрямувати в регіони», ─ сказала вона.

Нагадаємо, Україна отримає $100 мільйонів на вакцину від Covid-19.

В Україні за минулу добу 26 листопада виявили 16 218 нових хворих на коронавірус. Через хворобу за добу померли 192 людей, попередньої доби (229), а одужали – 8 843 осіб (9 617). За весь час пандемії в Україні: захворіло – 693 407 осіб, одужало – 326 238 осіб, летальних випадків – 11 909, проведено ПЛР-тестувань – 4 419 791.