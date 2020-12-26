Пандемія коронавірусу – лише початок. ВООЗ зробила тривожний прогноз

ВООЗ: за останні 12 місяців наш світ перевернувся з ніг на голову

Пандемія, яка виникла в 2020 році, не буде останньою, адже спалахи вірусів є «життєвою реальністю»

Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебреісус попередив про нові пандемії та закликав світ готуватися до боротьби з черговими викликами.

Про це він заявив в поширеному відеозверненні у зв'язку з Міжнародним днем протиепідемічної готовності.

За його словами, пандемія, яка виникла в 2020 році, не буде останньою, адже спалахи вірусів є життєвою реальністю.

«Важко повірити, що ще рік тому Covid-19 був абсолютно нам невідомий. За останні 12 місяців наш світ перевернувся з ніг на голову», – підкреслив глава ВООЗ.

За його словами, вплив пандемії коронавірусу «вийшов за межі власне хвороби і має далекосяжні наслідки для суспільств і економік».

Гебреісус закликав винести уроки з того, що сталося, зокрема, направляти інвестиції на запобігання надзвичайним ситуаціям і розвивати первинну медичну допомогу. Також він визнав за необхідне враховувати критично важливу взаємодію між людьми і тваринами, а також загрози, пов'язані зі зміною клімату – так як поточна пандемія показала тісний зв'язок між здоров'ям людей, тварин і планети.

До слова, Всесвітня організація охорони здоров'я намагається бути обережною в прогнозах щодо розвитку ситуації з пандемією коронавірусу, але вважає, що світ знаходиться на середині шляху.

Як відомо, у Британії підтверджено новий генетично мутований варіант коронавірусу, який може бути на 70% заразнішим.

ВООЗ назвала ймовірну причину появи нового штаму коронавірусу.