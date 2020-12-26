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    У світі

    Пандемія коронавірусу – лише початок. ВООЗ зробила тривожний прогноз

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    ВООЗ: за&nbsp;останні 12 місяців наш світ перевернувся з ніг на голову - Пандемія коронавірусу – лише початок. ВООЗ зробила тривожний прогноз
    ВООЗ: за останні 12 місяців наш світ перевернувся з ніг на голову

    Пандемія, яка виникла в 2020 році, не буде останньою, адже спалахи вірусів є «життєвою реальністю»

    Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебреісус попередив про нові пандемії та закликав світ готуватися до боротьби з черговими викликами.

    Про це він заявив в поширеному відеозверненні у зв'язку з Міжнародним днем протиепідемічної готовності.

    За його словами, пандемія, яка виникла в 2020 році, не буде останньою, адже спалахи вірусів є життєвою реальністю.

    «Важко повірити, що ще рік тому Covid-19 був абсолютно нам невідомий. За останні 12 місяців наш світ перевернувся з ніг на голову», – підкреслив глава ВООЗ.

    За його словами, вплив пандемії коронавірусу «вийшов за межі власне хвороби і має далекосяжні наслідки для суспільств і економік».

    Гебреісус закликав винести уроки з того, що сталося, зокрема, направляти інвестиції на запобігання надзвичайним ситуаціям і розвивати первинну медичну допомогу. Також він визнав за необхідне враховувати критично важливу взаємодію між людьми і тваринами, а також загрози, пов'язані зі зміною клімату – так як поточна пандемія показала тісний зв'язок між здоров'ям людей, тварин і планети.

    До слова, Всесвітня організація охорони здоров'я намагається бути обережною в прогнозах щодо розвитку ситуації з пандемією коронавірусу, але вважає, що світ знаходиться на середині шляху.

    Як відомо, у Британії підтверджено новий генетично мутований варіант коронавірусу, який може бути на 70% заразнішим.

    ВООЗ назвала ймовірну причину появи нового штаму коронавірусу.

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    Теги: здоров'я медицина хвороби епідемія ВООЗ коронавірус
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