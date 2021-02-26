  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    МОЗ оновив «коронавірусну» карту України: дві області «червоні»

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    У &laquo;червоній&raquo; зоні знаходяться Івано-Франківська та Чернівецька області - МОЗ оновив «коронавірусну» карту України: дві області «червоні»
    У «червоній» зоні знаходяться Івано-Франківська та Чернівецька області
    Фото: pivdenukraine.com.ua

    Вісім областей потрапили у «помаранчеву» карантинну зону

    Міністерство охорони здоров'я оновило карту України з показниками захворювання на ковід. Так, дві області потрапили до «червоної» зони, ще вісім – у «помаранчеву». Про це свідчать дані МОЗ.

    Так, у «червоній» зоні знаходяться Івано-Франківська та Чернівецька області.

    До «помаранчевої» зони потрапили Вінницька, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Київська, Луганська та Тернопільська області.

    Інші регіони залишаються «жовтими» - Київ, Волинська, Дніпропетровська, Кіровоградська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Сумська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська і Чернігівська області.

    При цьому станом на 26 лютого в Україні показник госпіталізацій перевищено у п'яти областях - Івано-Франківській (138 на 100 тисяч населення при нормі 60), Вінниччини (93,1), Чернівецькій (86,1), Закарпатській (82,9) і Житомирській (62,8) областях.

    Також МОЗ попросив регіони переглянути епідеміологічні ситуації і, в разі необхідності, посилити карантинні обмеження. Зокрема вже відомо, що Чернівецька обласна комісія з надзвичайних ситуацій прийняла рішення посилити карантин в регіоні через спалах Covid-19. Жорсткі карантинні обмеження будуть діяти з 27 лютого по 9 березня.

    Відзначимо, в Україні за добу виявили 8003 нових випадки коронавірусу. Найбільше заражень в Івано-Франківській області та в Києві.

    Читайте також:
    Теги: Міністерство охорони здоров'я Івано-Франківщина Чернівецька область карантин коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies