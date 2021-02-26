МОЗ оновив «коронавірусну» карту України: дві області «червоні»

Вісім областей потрапили у «помаранчеву» карантинну зону

Міністерство охорони здоров'я оновило карту України з показниками захворювання на ковід. Так, дві області потрапили до «червоної» зони, ще вісім – у «помаранчеву». Про це свідчать дані МОЗ.

Так, у «червоній» зоні знаходяться Івано-Франківська та Чернівецька області.

До «помаранчевої» зони потрапили Вінницька, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Київська, Луганська та Тернопільська області.

Інші регіони залишаються «жовтими» - Київ, Волинська, Дніпропетровська, Кіровоградська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Сумська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська і Чернігівська області.

При цьому станом на 26 лютого в Україні показник госпіталізацій перевищено у п'яти областях - Івано-Франківській (138 на 100 тисяч населення при нормі 60), Вінниччини (93,1), Чернівецькій (86,1), Закарпатській (82,9) і Житомирській (62,8) областях.

Також МОЗ попросив регіони переглянути епідеміологічні ситуації і, в разі необхідності, посилити карантинні обмеження. Зокрема вже відомо, що Чернівецька обласна комісія з надзвичайних ситуацій прийняла рішення посилити карантин в регіоні через спалах Covid-19. Жорсткі карантинні обмеження будуть діяти з 27 лютого по 9 березня.

Відзначимо, в Україні за добу виявили 8003 нових випадки коронавірусу. Найбільше заражень в Івано-Франківській області та в Києві.