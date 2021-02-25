Головний санітарний лікар Івано-Франківщини: Тривалість лікування тяжких пацієнтів зараз подвоїлася

Новий епіцентром пандемії. Руслан Савчук про ситуацію на Прикарпатті

З понеділка, 22 лютого, в Івано-Франківській області запроваджено жорсткий карантин через черговий сплеск захворюваності на Covid-19. З 26 лютого карантинні обмеження будуть посилені до «червоного» рівня: припиниться міжміське автобусне і залізничне сполучення в області, закриються дитсадки і школи. За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, область «фактично палає від епідемії», адже кожної доби фіксується понад 500 нових випадків, причому тенденція іде до зростання. Міський голова обласного центру Руслан Марцінків не приховує, що в лікарнях додаткові ліжка розміщують у коридорах і ординаторських. Задля того, аби розвантажити «ковідні» переповнені мидичні заклади 20 лютого на базі Богородчанської центральної районної лікарні було розгорнуто мобільний шпиталь Державної служби з надзвичайних ситуацій на 120 місць. Всього ж в області 26 закладів охорони здоров’я надають допомогу хворим із Covid-19. Обласна влада обіцяє розгортати додаткові ліжко-місця в разі потреби. До області уже прибула перша партія вакцин – 22 тисячі. Першими щеплення отримують медики, які працюють у мобільних бригадах.

Міністерство охорони здоров'я вважає, що новий спалах коронавірусної хвороби в Івано-Франківській області почався з гірськолижного курорту Буковель. Про це каже заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко. Цю ж причину нащиває і головний державний санітарний лікар Івано-Франківської області Руслан Савчук. Між тим сам Буковель продовжує працювати. Карантинні обмеження його торкнулися побіжно, кафе зобов’язали продавати їжу лише на винос. Скасовані також масові розважальні заходи.

В інтерв’ю «Главкому» Руслан Савчук розповів про причини сплеску інфекції в області, про очікуваний старт вакцинації і стан хворих, які поступають до лікарень через рік після початку пандемії в Україні.

Вимоги жорсткого карантину. Що заборонено Робота кафе і ресторанів (дозволено лише на винос)

Робота розважальних закладів, нічних клубів, театрів, кінотеатрів, спортивних залів

Проведення масових культурних і релігійних заходів

Оффлайн навчання у школах, відвідання дитячих садків

Курсування поїздів і автобусів міжміського сполучення у середині області

У січні по всій Україні спостерігалося зниження захворюваності на Сovid-19. Багато вірусологів тоді висловлювали думку, що пік уже минув. Але нині до вашої області повернулася гостра фаза розповсюдження інфекції. З чим це пов’язано?

Згоден з тим, що вірусологи прогнозували. Але головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко казав, що нинішня ситуація була прогнозованою. Бо зараз в Україні пік сезонних інфекцій.

У січні ми мали повний локдаун, діяли певні обмеження, але в той же час у нас активно працювала туристична, курортна зона: Яремчанщина, зокрема Поляниця і безпосередньо туристичний комплекс «Буковель». Надмірна активність відпочивальників дала нам такий результат.

Тобто маємо внутрішній чинник сплеску заражень, ніяких нових штамів із закордону?

Цими днями до Центру громадського здоров’я МОЗ ми направили зразки аналізів від пацієнтів, які зараз з важкими формами і лікуються у наших обласних закладах охорони здоров’я. Очікуємо найближчим часом від них результату, щоби зрозуміти, чи це вірус, який у нас циркулював з минулого року, чи це якийсь інший, вже мутований вірус. Тому що зараз спостерігаємо, що тривалість лікування пацієнтів особливо зараз з важкими формами, подвоїлася. Це якщо порівнювати з пацієнтами, які лікувалися буквально місяці два-три тому. Лікування у лікарнях такого пацієнта нині складає 19-20 днів і навіть більше. Причина в тому числі у надто пізніх зверненнях. Але і вірус поводиться трохи дивним чином, де за відсутності симптомів захворювання клініка наростає миттєво, тобто є гній у легенях. Ті, хто звертаються пізно потребують вже кисневої терапії, протокольного лікування і навіть додаткового.

Ще рік тому у лікарнях по всій країні були величезні проблеми з нестачею кисневих концентраторів, апаратів штучної вентиляції легень. Її вдалося зняти до останнього часу. Яка ситуація у лікарнях вашої області?

Якщо порівняти з тим, що було на початку пандемії і зараз, то нині укомплектованість лікарень зросла в геометричній прогресії. Мова і про концентратори і про достатню кількість апаратів штучної вентиляції легень. До нас щоденно заїжджають концентратори. Наш бізнес також активно допомагає нашим закладам охорони здоров’я. Ми додатково розгорнули, а це понад 700 ліжко-місць у закладах охорони здоров’я. Додатково законтрактували в Національній служби здоров’я України окремі лікувальні заклади як монолікувальні для «ковід». Запрацював у нас також мобільний шпиталь, який зможе найближчими днями приймати пацієнтів, які потребують такої допомоги. Цей шпиталь укомплектований концентраторами, апаратами штучної вентиляції легень і моніторами пацієнта (прилади для постійного контролю параметрів життєдіяльності оперованих або тяжкохворих пацієнтів). Ми всі працюємо практично в цілодобовому режимі без вихідних, щоби перервати ланцюг передачі інфекції, локалізувати так, як нам рекомендувала 23 лютого комісія техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Обмеження діятимуть до стабілізації епідемічної ситуації в області.

У мобільному шпиталі 120 місць. Чи достатньо цього, враховуючи, що кожен день понад 500 нових випадків? Наскільки загалом можете збільшити кількість ліжко-місць для пацієнтів з Сovid-19?

Якщо ми фіксуємо 500, і навіть було 800 позитивних випадків, необов’язково, що усі вони такі, що вимагають госпіталізації до стаціонару. В більшій мірі хворі лікуються амбулаторно під спостереженням сімейного лікаря. Але дійсно велика частина пацієнтів потребують стаціонарної допомоги. До прикладу, ми відкрили Богородчанську районну лікарню як монопрофільну під «ковід», там 250 ліжко-місць. Ми відкрили також Лисецьку лікарню, там 80 ліжко-місць під «ковід» і зараз ідуть роботи, щоби збільшити цю кількість. Уклали угоду з Національною службою здоров’я України щодо додаткового залучення для допомоги хворим з «ковід» лікарні у Верховинському районі, у якій є 50 ліжко-місць для хворих з «ковід», у Заболотівській лікарні, що у Снятинському районі ще розгорнули місця. Окрім того додатково розгорнули місця в обласній клінічній лікарні. Тобто додатково за останні дні розгорнули 730 ліжко-місць. Але зрозумійте правильно, ліжко-місця можна розгортати тисячами. Але якщо ми всі у суспільстві не зрозуміємо, що потрібно дотримуватися карантинних обмежень і виконувати усі протиепідемічні заходи, які ми сьогодні регламентуємо, то ефекту від цього абсолютно ніякого не буде.

З 26 лютого в Івано-Франківській області карантинні обмеження будуть посилені до «червоного» рівня

В області були встановлені 16 блокпостів, контрольних пропускних пунктів, які мають упередити розповсюдження вірусу. Але в розмові з «Главкомом» мешканці Івано-Франківщини розповідають, що ані автомобілі, ані автобуси не зупиняють, нічого не перевіряють у пасажирів. Які функції і в чому ефективність таких КПП?

Ми розгорнули 16 контрольних пунктів. Вони працюють не на виїздах з області, а розташовані між населеними пунктами у середині області. 23 лютого за підсумками засідання комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ухвалили рішення встановити блокпости по периметру області 14 блокпостів, які зможуть припиняти наше сполучення з іншими областями. Вони розташовані на шести основних магістралях і ще на восьми додаткових, по яких можна об’їхати. Область буде локалізовано (за рішенням ТЕБ та НС, припинено рух автобусів, дозволено рух легкових авто, в яких у салоні не більше 5 людей, без урахування дітей до 14 років). Функція внутрішньообласних блокпостів – температурний скринінг. На кожному з ним присутній медичний працівник, і в разі виявлення підвищення температури таку людину скеровують до медичного закладу.

Який принцип зупинки автомобіля чи автобуса?

Я об’їжджав декілька блокпостів. Особисто бачив, що на блокпостах є працівник поліції, медичний працівник. Перед блокпостом стоїть знак STOP. Кожен транспортний засіб зупиняється, працівник блокпосту підходить до кожної людини в ньому і вимірює температуру.

Чи зверталася ваша область по допомогу до інших регіонів? Якого плану допомоги потребуєте?

Тиждень тому, коли ми активно шукали місця в межах нашої області, у наших лікарнях, то дійсно, заручилися підтримкою Львівської області, у Винниках зараз лікуються сім наших пацієнтів. Поки не було потреби звертатися до інших областей. Окрема подяка уряду, президенту. Кажу це без сарказму, бо в такий складний час нам усі допомагають. Всі повинні розуміти, що наші можливості на межі і вони можуть вичерпатися, якщо ми ігноруватимемо рекомендації.

Як виміряти цю допомогу? Чим зарадив уряд?

Допомога – це кисневі концентратори, їх сотні. Це засоби індивідуального захисту і апарати штучної вентиляції легень. Це також і фінансова допомога. Буквально 23 лютого було запропоновано виділити нашій області значну фінансову підтримку для придбання кисневих концентраторів і апаратів штучної вентиляції легень. Відповідний лист область надіслала Обласна державна адміністрація на адресу МОЗ. Наскільки ми зрозуміли, у цьому є нам підтримка з Києва.

Про яку суму іде мова, скільки просите?

Біля 80 млн грн. Насамперед для організації централізованої подачі кисню до додаткових ліжко-місць, які ми розгортаємо у лікарнях.

У березні президент зібрав крупних бізнесменів і закріпив за ними шефство над регіонами під час надзвичайної ситуації. За Івано-Франківщиною був закріплений Ринат Ахметов. Зараз яку допомогу від нього отримуєте?

Насправді я не відслідковую, хто з бізнесменів допомагає. Але те, що я бачу зі ЗМІ, таких бізнесменів як регіонального, так і національного рівня багато. Але, перш за все, у допомозі є значний і відчутний вклад держави.

Вакцина CoviShield, яка є дженериком оригінального препарату Oxford AstraZeneca уже прибула в Україну. У вас в області вакцинація почалася?

Вакцина уже прибула до Івано-Франківська, вакцинація почалася. Наші бригади, які виїжджатимуть і проводитимуть вакцинацію, готові до роботи. Також у нас відкриті 130 кабінетів профілактичних щеплень, у яких працюватимуть 260 медичних працівників. Готові зберігати вакцину короткий період. Для цього у нас є відповідний холодильник із цілодобовою реєстрацією температурного режиму.

Скільки доз вакцини потребує Івано-Франківщина?

На перший етап вакцинації нам потрібно 17 тисяч доз.

Кого саме вакцинують найперше?

Медпрацівники, тобто працівники мобільних бригад, працівники закладів охорони здоров’я, які надають допомогу «ковідним» пацієнтам, особи, які перебувають у соціальних закладах, отримають вакцину Національна поліція, особи похилого віку. Вакцинація відбуватиметься в декілька етапів.

Дослідження показують, що вакцина CoviShield не рекомендована літнім людям, її ефективність не така висока для них, як для молодших. То чи вакцинуватимете літніх людей, який алгоритм ваших дій стосовно цієї категорії населення?

З тієї загальнодоступної інформації, яка до нас надходить, я не можу сказати, що вакцина є небезпечною для будь-якої вікової категорії населення. Вакцина зайшла в Україну, її погоджено, сертифіковано і вона рекомендована тим категоріям населення, про які каже міністерство.

Михайло Глуховський, «Главком»