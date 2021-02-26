Чернівецька область «зачиняється» на карантин до 9 березня: що заборонено

На Буковині з 27 лютого посилюють карантин

На межі Івано-Франківської та Чернівецької областей правоохоронці ввели обмеження руху через посилення карантину

Чернівецька обласна комісія з надзвичайних ситуацій прийняла рішення посилити карантин в регіоні через спалах Covid-19. Жорсткі карантинні обмеження будуть діяти з 27 лютого по 9 березня.

Про це повідомляє пресслужба ОДА.

З 27 лютого до 9 березня включно в області забороняється робота:

закладів громадського харчування, ресторанів, барів, крім адресної доставки,

навчальних закладів, окрім установ дошкільної та спеціальної освіти,

розважальних центрів, зон відпочинку у торгових центрах.

Також не дозволяється проводити масові заходи.



«Мусимо посилити карантинні обмеження, аби призупинити стрімке поширення Covid-19», - сказав перший заступник голови Чернівецької обласної державної адміністрації Ковалюк Богдан.

Зазначимо, що наразі на межі Івано-Франківської та Чернівецької областей правоохоронці ввели обмеження руху у зв’язку із встановленням на території Прикарпаття «червоної» зони карантину. У водіїв, які проїжджають цей карантинний пост, міряють температуру тіла.

Раніше повідомлялося, що завтра МОЗ може скликати засідання національної комісії з надзвичайних ситуацій для посилення карантинних обмежень в Чернівецькій області. Зокрема, у Чернівецькій області розглядали можливість введення карантину вихідного дня.

Додамо, що за даними МОЗ за минулу добу у Чернівецькій області виявили 638 нових хворих на коронавірус.

Із 23 лютого у Чернівецькій області вже було посилено карантин, однак заалишались працювати заклади харчування.

Також нагадаємо, що вчора у Чернівецькій області стартувала вакцинація від коронавірусу. 25 лютого Чернівецька область отримала перші 15 тисяч доз вакцини від коронавірусу. Першим вакцинованим буковинцем став дитячий лікар-анестезіолог Олександр Тесліцький.