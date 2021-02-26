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    Другу добу поспіль в Україні фіксують понад 8 тисяч нових хворих на Covid-19

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    До лікарень вчора потрапили 2 762 людей - Другу добу поспіль в Україні фіксують понад 8 тисяч нових хворих на Covid-19
    До лікарень вчора потрапили 2 762 людей
    Фото: drohobych-rada.gov.ua

    Найбільше заражень за добу виявили в Івано-Франківській області та у Києві

    В Україні за минулу добу, 25 лютого, коронавірусну хворобу виявили у 8 003 людей. Також 4 244 пацієнтів одужали, а 146 – померли від ускладнень. До лікарень потрапили 2 762 людей. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

    Від початку пандемії українські медики виявили 1 333 844 випадків коронавірусного захворювання. Із них 1 163 555 пацієнтів одужали, а 25 742 – померли від ускладнень Covid-19.

    Здійснено тестувань за добу – 78 264 (зокрема методом ПЛР – 36 809, методом ІФА – 16 271, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 25 184).

    За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (857), м. Київ (748), Вінницькій (738), Чернівецькій (638), Київській (548) та Закарпатській (515) областях.
    Кількість захворювань в регіонах за добу:
    • м. Київ – 748 випадків;
    • Вінницька область – 738 випадків;
    • Волинська область – 219 випадків;
    • Дніпропетровська область – 421 випадок;
    • Донецька область – 136 випадків;
    • Житомирська область – 455 випадків;
    • Закарпатська область – 515 випадків;
    • Запорізька область – 120 випадків;
    • Івано-Франківська область – 857 випадків;
    • Київська область – 548 випадків;
    • Кіровоградська область – 43 випадки;
    • Луганська область – 31 випадок;
    • Львівська область – 474 випадки;
    • Миколаївська область – 150 випадків;
    • Одеська область – 319 випадків;
    • Полтавська область – 111 випадків;
    • Рівненська область – 133 випадки;
    • Сумська область – 160 випадків;
    • Тернопільська область – 305 випадків;
    • Харківська область – 331 випадок;
    • Херсонська область – 32 випадки;
    • Хмельницька область – 262 випадки;
    • Черкаська область – 127 випадків;
    • Чернівецька область – 638 випадків;
    • Чернігівська область – 130 випадків.
    Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
    Нагадаємо, 25 лютого, у Києві розпочався процес вакцинації проти Covid-19 вакциною Oxford/AstraZeneca (Covishield). Першим провакцинованим став завідувач відділення реанімації та інтенсивної терапії для інфекційних хворих Олександрівської клінічної лікарні Олексій Куценко. А першою на Київщині щеплення проти коронавірусу отримала лікарка Тетяна Шульженко, яка працює завідувачкою дорослого інфекційного відділення у Броварській багатопрофільній клінічній лікарні.

    25 лютого Чернівецька область отримала перші 15 тисяч доз вакцини від коронавірусу. Першим вакцинованим буковинцем став дитячий лікар-анестезіолог Олександр Тесліцький.

    Раніше у МОЗ повідомили, що в Україні за першу добу зроблено 159 щеплень від коронавірусу. Найбільше, 80 щеплень, отримали лікарі Черкащини. Першими прищеплювали медиків. Стало відомо, як вони себе почувають після введення препарату.

    У багатьох країнах світу вакцинація розпочалася ще в грудні 2020 року. В Україну першу офіційну ковід-вакцину Covishield привезли із Індії лише 23 лютого.

    А вже 24 лютого перше ковід-щеплення в Україні отримав лікар із Черкас. Загалом у перший день еплення отримали близько сотні лікарів Чернігівщини та Житомирщини. Кампанія з вакцинації також стартувала на Київщині та Вінниччині.

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    Теги: Міністерство охорони здоров'я міністр лікар лікарня Україна Максим Степанов хвороби щеплення вакцинація коронавірус
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