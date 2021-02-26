Другу добу поспіль в Україні фіксують понад 8 тисяч нових хворих на Covid-19

Найбільше заражень за добу виявили в Івано-Франківській області та у Києві

В Україні за минулу добу, 25 лютого, коронавірусну хворобу виявили у 8 003 людей. Також 4 244 пацієнтів одужали, а 146 – померли від ускладнень. До лікарень потрапили 2 762 людей. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Від початку пандемії українські медики виявили 1 333 844 випадків коронавірусного захворювання. Із них 1 163 555 пацієнтів одужали, а 25 742 – померли від ускладнень Covid-19.

Здійснено тестувань за добу – 78 264 (зокрема методом ПЛР – 36 809, методом ІФА – 16 271, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 25 184).

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (857), м. Київ (748), Вінницькій (738), Чернівецькій (638), Київській (548) та Закарпатській (515) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу: м. Київ – 748 випадків;

Вінницька область – 738 випадків;

Волинська область – 219 випадків;

Дніпропетровська область – 421 випадок;

Донецька область – 136 випадків;

Житомирська область – 455 випадків;

Закарпатська область – 515 випадків;

Запорізька область – 120 випадків;

Івано-Франківська область – 857 випадків;

Київська область – 548 випадків;

Кіровоградська область – 43 випадки;

Луганська область – 31 випадок;

Львівська область – 474 випадки;

Миколаївська область – 150 випадків;

Одеська область – 319 випадків;

Полтавська область – 111 випадків;

Рівненська область – 133 випадки;

Сумська область – 160 випадків;

Тернопільська область – 305 випадків;

Харківська область – 331 випадок;

Херсонська область – 32 випадки;

Хмельницька область – 262 випадки;

Черкаська область – 127 випадків;

Чернівецька область – 638 випадків;

Чернігівська область – 130 випадків.