  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    МОЗ перетворилося на міністерство похорону здоров'я в Google Maps

    • Розсилка
    МОЗ перетворилося на міністерство похорону здоров'я в Google Maps

    Невідомі перейменували будівлю МОЗ у сервісі Google Maps

    З карт Google Maps зникло міністерство охорони здоров'я України та з'явилося міністерство похорону здоров'я України.

    Користувачі Google Maps виявили, що за адресою вулиця Михайла Грушевського, 7 розміщено міністерство похорону здоров'я України. Так хтось позначив міністерство охорони здоров'я України.

    Такий підпис на державному об'єкті з'явився в неділю, 2 грудня. Хто змінив назву міністерства охорони здоров'я - невідомо.

    Нагадаємо, раніше невідомі перейменували будівлю українського парламенту у сервісі Google Maps на Верховну зраду.

    Джерело: Кореспондент.net

    Читайте також
    Міністерство охорони здоров'я Google вулиця
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ