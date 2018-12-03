МОЗ перетворилося на міністерство похорону здоров'я в Google Maps
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Невідомі перейменували будівлю МОЗ у сервісі Google Maps
З карт Google Maps зникло міністерство охорони здоров'я України та з'явилося міністерство похорону здоров'я України.
Користувачі Google Maps виявили, що за адресою вулиця Михайла Грушевського, 7 розміщено міністерство похорону здоров'я України. Так хтось позначив міністерство охорони здоров'я України.
Такий підпис на державному об'єкті з'явився в неділю, 2 грудня. Хто змінив назву міністерства охорони здоров'я - невідомо.
Нагадаємо, раніше невідомі перейменували будівлю українського парламенту у сервісі Google Maps на Верховну зраду.
Джерело: Кореспондент.net