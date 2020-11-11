МОЗ повідомив, хто може розраховувати на планові операції в умовах Covid-19

Госпіталізацію не будуть зупиняти, якщо внаслідок її відтермінування існує ризик для життя і здоров’я людей, - міністр

Планові операції під час боротьби з коронавірусом будуть робити вагітним, новонародженим, а також пацієнтам з онкологією, - Степанов

На планові госпіталізації та планові операції під час боротьби з коронавірусом можуть розраховувати вагітні та новонароджені, а також пацієнти з онкологією. Про це заявив під час брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

«Дійсно, ми призупинили певні планові госпіталізації і планові операції. Які планові госпіталізації ми проводимо постійно і ніхто їх зупиняти на майбутнє не буде? Це надання допомоги внаслідок ускладнення перебігу вагітності та пологів, надання меддопомоги вагітним, породіллям, новонародженим, надання меддопомоги у спеціалізованих відділеннях закладів охорони здоров’я пацієнтам з онкологічними захворюваннями, надання паліативної допомоги у стаціонарних умовах», – сказав Степанов.

Також міністр додав, що не будуть зупиняти госпіталізацію, якщо внаслідок її відтермінування існує ризик для життя і здоров’я людей.

Як повідомляли в МОЗ, країна переходить на другий етап реагування на поширення коронавірусної хвороби: з 9 листопада всі планові операції та госпіталізації в лікарнях заборонені.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 10 листопада, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 10 611 людей. Також відомо, що одужали 6 802 особи (у попередній день 5 514), а 191 – померло від ускладнень (вчора 191 людей). За останню добу захворіло 350 дітей і медпрацівників – 493. Загалом від початку пандемії станом на ранок 11 листопада в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом – 489 808 осіб; одужало – 221 459 осіб; летальних випадків – 8 947; проведено ПЛР-тестувань – 3 735 166.