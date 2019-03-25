За тиждень майже 11 тисяч киян захворіли на грип



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У столиці спостерігається незначне зниження захворюваності на грип та ГРВІ

У Києві за 12-й тиждень 2019 року зареєстровано 10 943 хворих на грип та ГРВІ. Показник захворюваності на грип та ГРВІ складав 370,8 та є нижчим епідемічного порогу на 56,7%. Загалом інтенсивність епідемічного процесу перебуває на рівні, характерному для цього періоду року. Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

За його словами, у столиці спостерігається незначне зниження захворюваності на грип та ГРВІ на 8%, яке відбулося за рахунок як дорослого, так і дитячого населення. Так, дітей захворіло – 7 252 осіб (зниження на 9%), дорослих – 3 734 осіб (зниження на 6,1%).

«У структурі захворюваності діти становлять 66%, а на попередньому тижні – 66,7%. Серед школярів захворюваність знизилася на 13% – 3 059 випадків», – розповів Микола Поворозник.

Він зазначив, що до медичних закладів за 12-й тиждень госпіталізована 141 особа, із них 130 – діти.

Як повідомлялося, за 11-й тиждень 2019 року у Києві було зареєстровано 11 943 хворих на грип та ГРВІ.