У Ріо-де-Жанейро заборонять відпочинок на пляжах до появи вакцини від Covid-19
У Ріо-де-Жанейро заборонять відпочинок на пляжах до появи вакцини від Covid-19
Наразі на пляжах міста можна плавати та займатися спортом тільки в поодинціМер Ріо-де-Жанейро Марсело Крівеллі заявив, що розглядає ідею зберегти заборону на відпочинок на пляжі до винаходу вакцини від коронавірусу нового типу Covid-19.
Про це повідомляє Veja Rio.
Влада міста вважає, що заборона може діяти мінімум до літа 2021 року.
«Ідея полягає в тому, щоб зберегти заборону доти, поки ми не отримаємо вакцину», - заявив Крівеллі.
Наразі на пляжах міста можна плавати та займатися спортом тільки в поодинці.
Бразилія займає друге місце в світі за кількістю хворих - станом на 10 липня в країні зафіксовано понад 1,7 млн випадків зараження та майже 69 тис. смертей.
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