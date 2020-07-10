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    У світі

    У Ріо-де-Жанейро заборонять відпочинок на пляжах до появи вакцини від Covid-19

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    У Ріо-де-Жанейро заборонять відпочинок на пляжах до появи вакцини від Covid-19 - У Ріо-де-Жанейро заборонять відпочинок на пляжах до появи вакцини від Covid-19
    У Ріо-де-Жанейро заборонять відпочинок на пляжах до появи вакцини від Covid-19

    Наразі на пляжах міста можна плавати та займатися спортом тільки в поодинці

    Мер Ріо-де-Жанейро Марсело Крівеллі заявив, що розглядає ідею зберегти заборону на відпочинок на пляжі до винаходу вакцини від коронавірусу нового типу Covid-19.

    Про це повідомляє Veja Rio.

    Влада міста вважає, що заборона може діяти мінімум до літа 2021 року.

    «Ідея полягає в тому, щоб зберегти заборону доти, поки ми не отримаємо вакцину», - заявив Крівеллі.

    Наразі на пляжах міста можна плавати та займатися спортом тільки в поодинці.

    Бразилія займає друге місце в світі за кількістю хворих - станом на 10 липня в країні зафіксовано понад 1,7 млн випадків зараження та майже 69 тис. смертей.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      51224
    • Хворіють
      26113
    • Одужали
      23784
    • Померли
      1327

    У всьому світі кількість хворих перевищує 12,2 мільйона. Від хвороби померло понад 554 тисяч осіб.

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