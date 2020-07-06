У морі біля узбережжя Одеси виявили кишкову паличку



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За словами фахівців, на результати дослідження води впливає погода та кількість туристів

Міські пляжі закривати не будуть

В Одесі морська вода на відстані 5 і 50 метрів від міських пляжів, не відповідає стандартам. Про це повідомили в Одеському лабораторному центрі МОЗ України, повідомляє «Думская».

Зазначається, що пляжі з забрудненою водою починаючи від «Аркадії» і до «16 станції Великого фонтану» закриватися не будуть, проте відвідувачам епідеміологи купатися не рекомендують.

Пляж «Ланжерон» у лабораторному центрі наразі називають найчистішим.

«Невідповідність води санітарним нормам показали результати аналізів за 30 червня. Лабораторний центр перевіряє воду щотижня. Так, сьогодні, 6 липня, зібрали нові зразки, але результати їхнього аналізу стануть відомі 10 липня», - повідомляють в епідслужбі.

За словами фахівців, на результати дослідження впливає погода та кількість туристів.

Також фахівці Держпродспоживслужби 1 липня застерігали від купання на п’яти пляжах Одеси через, так зване, цвітіння води, спричинене розкладанням водоростей. Рибу та інші морепродукти виловлені біля берега краще не споживати.

Отруйні речовини, які супроводжують «цвітіння» морської води, здатні накопичуватись в організмах морських мешканців, пояснили фахівці.