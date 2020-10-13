Глава МОЗ: жорсткого локдауну в Україні не буде, але карантин посилять



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Максим Степанов: на засіданні уряду ми будемо пропонувати більш жорсткі обмеження в нашій країні

Уряд може внести зміни до адаптивного карантину щодо заборони масових заходів

На засіданні Кабміну 13 жовтня МОЗ пропонуватиме низку суворіших обмежень у зонах епідемічної небезпеки, але про локдаун не йдеться.

Про це в ефірі програми «Свобода слова» на каналі ICTV заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

«На засіданні уряду ми будемо пропонувати більш жорсткі обмеження в нашій країні, але без будь-яких локдаунів, речей, які будуть зупиняти економіку. Бо ми розуміємо, що зараз це неможливо, другий локдаун неможливий у нашій країні», – сказав міністр.

За його словами серед пропозицій - зміни до адаптивного карантину: заборона масових заходів за участю понад 50 осіб у «зеленій» зоні, понад 30 – у «жовтій», 20 – у «помаранчевій» та цілковита заборона – в «червоній» зоні.

При цьому глава МОЗ визнав, що такі обмеження як визначена кількість людей на певну площу – не працюють.

До слова, з понеділка в Україні оновили карантинні зони: Київ «помаранчевий», Канів та Суми «червоні».

Нагадаємо, Міносвіти радить вишам перейти на дистанційне навчання до 15 листопада.

Як повідомлялося, науковці КПІ пронозують зростання кількості виявлених хворих на коронавірус до 7 800 осіб на добу до кінця цього тижня, 21 жовтня.

Також МОЗ заявив про збільшення вп’ятеро кількості випадків пневмоній за два останні місяці.

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12 жовтня в Україні набуло чинності нове карантинне зонування. Разом з тим мер Черкас відмовився посилювати карантин у місті.