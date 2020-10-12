Міносвіти радить вишам перейти на дистанційне навчання до 15 листопада



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Міністерство розіслало керівникам навчальних закладів листи з відповідними рекомендаціями через погіршення епідеміологічної ситуації з поширенням коронавірусної хвороби

Міністерство освіти і науки рекомендує закладам вищої, фахової передвищої та професійно-технічної освіти перейти на дистанційне навчання з 15 жовтня до 15 листопада. Про це МОН заявило 12 жовтня.

За повідомленням, міністерство розіслало керівникам навчальних закладів листи з відповідними рекомендаціями через погіршення епідеміологічної ситуації з поширенням коронавірусної хвороби.

«Вищі військові навчальні заклади (заклади вищої освіти із специфічними умовами навчання), військові навчальні підрозділи закладів вищої освіти, військові коледжі сержантського складу, фахові коледжі із специфічними умовами навчання організовують освітній процес відповідно до рішень державних органів, у сфері управління яких вони перебувають», – йдеться в повідомленні пресслужби відомства.

Міністерство також родить вищим навчальним закладам звільнити гуртожитки від студентів через неможливість «гарантувати безпечні для здоров’я умови масового перебування здобувачів освіти». Але додає, що такий виїзд не може бути примусовим та має враховувати «максимально безпечні умови переміщення здобувачів освіти».

«З метою створення безпечних умов проживання здобувачів освіти в гуртожитках у вказаний період заклад освіти може ухвалити рішення щодо обмеження відвідування гуртожитків сторонніми особами. Виняток становлять окремі приміщення закладів вищої, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної) освіти, що визначені як виборчі дільниці для організації голосування виборців за місцем їх проживання на місцевих виборах, які відбудуться 25 жовтня 2020 року», – уточнюють у міністерстві.

11 жовтня Міністерство освіти і науки України запропонувало встановити осінні канікули в школах з 15 до 30 жовтня.

Як відомо, в Україні за минулу добу, 11 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 4420 осіб. Одужали за минулу добу – 903 людини (у попередній день 937), померли 43 особи (у попередній день 85). Загалом від початку пандемії станом на ранок 12 жовтня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 265454 людини, одужали 114410 осіб, летальних випадків – 5015.

Як повідомлялося, МОЗ заявив про збільшення вп’ятеро кількості випадків пневмоній за два останні місяці.

12 жовтня в Україні набуло чинності нове карантинне зонування. Разом з тим мер Черкас відмовився посилювати карантин у місті.