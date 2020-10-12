Мер Черкас відмовився посилювати карантин у місті



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Мер закликав жителів Черкас дотримуватися санітарних норм

Черкаси опинилися у помаранчевій зоні Covid-19

Мер Черкас Анатолій Бондаренко заявив, що вважає передчасним рішення уряду про внесення міста до помаранчевої зони поширення Covid-19.

Про це він сказав у відеозверненні, опублікованому на його сторінці у Facebook.

«Про оголошення помаранчевої зони у нашому місті - вважаю його передчасним. На мою думку, немає достатньої кількості хворих, щоб вводити помаранчевузону», - заявив Бондаренко зазначивши, що багато хто з тіх, хто знаходяться зараз у лікарнях Черкас, є іногородніми.

У зв’язку з цим він вирішив поки не обмежувати роботу підприємств і не переводити школи на дистанційне навчання.

«У першу чергу потрібно дати допрацювати школам у нормальному режимі і потім тільки йти на канікули. Що стосується обмеження роботи підприємств та установ, то у першу чергу потрібно дотримуватися санітарних норм, потрібно дотримуватися засобів особистої гігієни і спокійно працювати, спокійно жити», - додав мер.

Як відомо, 12 жовтня в Україні набуло чинності нове карантинне зонування.

До «червоної» зони віднесено:

місто Канів Черкаської області;

місто Суми Сумської області.

Заборонено: роботу громадського транспорту; роботу ТРЦ, кафе і ресторанів.

До «помаранчевої» зони:

місто Вінниця, Вінницький та Немирівський райони Вінницької області;

міста Луцьк, Володимир-Волинський, Ковель та Нововолинськ, Володимир-Волинський, Ківерцівський, Луцький, Рожищевський та Турійський райони Волинської області;

місто Дніпро та Дніпропетровський район Дніпропетровської області;

міста Бахмут, Вугледар, Краматорськ, Мирноград, Покровськ та Слов’янськ, Слов’янський район Донецької області;

міста Житомир, Бердичів, Коростень та Новоград-Волинський, Бердичівський, Житомирський, Коростенський, Коростишівський, Лугинський, Любарський, Народицький, Овруцький, Олевський, Пулинський, Черняхівський та Чуднівський райони Житомирської області;

місто Ужгород, Великоберезнянський, Перечинський та Ужгородський райони Закарпатської області;

міста Мелітополь та Токмак, Новомиколаївський, Оріхівський та Пологівський райони Запорізької області;

міста Івано-Франківськ та Бурштин, Косівський та Тисменицький райони Івано-Франківської області;

міста Васильків, Ірпінь, Обухів та Фастів, Бориспільський та Києво-Святошинський райони Київської області;

міста Лисичанськ, Рубіжне та Сєвєродонецьк, Біловодський, Білокуракинський, Кремінський, Марківський, Міловський, Новоайдарський, Новопсковський, Попаснянський, Сватівський, Станочно-Луганський, Старобільський та Троїцький райони Луганської області;

місто Львів, Пустомитівський та Яворівський райони Львівської області;

місто Миколаїв та Миколаївський район Миколаївської області;

міста Одеса, Біляївка, Ізмаїл, Чорноморськ та Теплодар, Березівський, Овідіопольський, Подільский та Татарбунарський райони Одеської області;

міста Полтава та Миргород Полтавської області;

міста Рівне, Дубно, Вараш та Острог, Здолбунівський, Костопільський, Млинівський, Острозький, Рівненський та Сарненський райони Рівненської області;

міста Лебедин та Ромни, Сумський райони Сумської області;

міста Тернопіль, Бережани, Кременець та Чортків, Бережанський, Борщівський, Бучацький, Гусятинський, Заліщицький, Збаразький, Зборівський, Козівський, Кременецький, Лановецький, Монастириський, Підволочиський, Підгаєцький, Теребовлянський, Тернопільський, Чортківський та Шумський райони Тернопільської області;

міста Харків, Люботин та Чугуїв, Балаклійський, Близнюківський, Богодухівський, Зміївський, Первомайський, Харківський та Чугуївський райони Харківської області;

міста Хмельницький, Кам’янець-Подільський, Нетішин та Славута, Волочиський, Городоцький, Дунаєвецький, Красилівський, Летичіський, Новоушицький, Старосинявський, Теофіпольський та Ярмолинецький райони Хмельницької області;

міста Черкаси, Ватутіне, Золотоноша, Сміла та Умань, Городищинський, Драбівський, Жашківський, Звенигродський, Золотоніський, Кам’янський, Канівський, Катеринопільський, Корсунь-Шевченківський, Лисянський, Манківський, Монастирищенський, Смілянський, Тальнівський, Уманський, Христинівський, Черкаський, Чигиринський, Чорнобаївський та Шполянський райони Черкаської області;

міста Чернівці та Новодністровськ, Вижницький, Герцаївський, Глибоцький, Заставнівський, Кельменецький, Кіцманський, Новоселицький, Путильський, Сокирянський, Сторожинецький та Хотинський райони Чернівецької області;

у міста Чернігів та Ніжин, Бахмацький, Варвинський та Носівський Чернігівської області;

місто Київ.

Заборонено роботу: хостелів і турбаз; ресторанів, нічних клубів вночі; спортзалів, фітнес-центрів, закладів культури (крім закладів, які можуть забезпечити відвідування не більше однієї особи на 10 кв. м приміщення); дитячих таборів; масові збори понад 100 осіб (одна людина на 20 кв. м).

Згідно з новими правилами зонування, виключається норма про заборону перевезення в громадському транспорті при заповнювання 50% сидячих місць.

Як відомо, в Україні за минулу добу, 11 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 4420 осіб. Одужали за минулу добу – 903 людини (у попередній день 937), померли 43 особи (у попередній день 85). Загалом від початку пандемії станом на ранок 12 жовтня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 265454 людини, одужали 114410 осіб, летальних випадків – 5015.

Як повідомлялося, МОЗ заявив про збільшення вп’ятеро кількості випадків пневмоній за два останні місяці.

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