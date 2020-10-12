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    Епідемія коронавірусу: Кличко відзвітував про ситуацію в Києві (відео)

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    Мер Києва Віталій Кличко дає онлайн-брифінг - Епідемія коронавірусу: Кличко відзвітував про ситуацію в Києві (відео)
    Мер Києва Віталій Кличко дає онлайн-брифінг

    Кількість інфікованих у столиці збільшується

    Мер Києва Віталій Кличко провів онлайн-пресконференцію щодо поточної ситуації в столиці в умовах поширення коронавірусу.

    Так, столичний голова поінформував:

    • на скільки збільшилася кількість інфікованих у Києві;
    • скільки хворих на коронавірус перебувають у столичних лікарнях;
    • яку суму коштів місто виділило на протидію коронавірусу;
    • скільки шкіл та садків закриті на карантин в Києві;
    • коли школярі підуть на осінні канікули;
    • про виплати до Дня захисника України;
    • про закриття полігону у Підгірцях.


    Нагадаємо, з 12 жовтня Київ знову перейшов до «помаранчевої» карантинної зони.

    За минулу добу, 11 жовтня, у Києві коронавірус виявлено у 196 осіб. Це на 306 осіб менше, ніж за попередню добу (за добу 10 жовтня було 502 нових хворих). Від початку епідемії у Києві підтверджено 27693 випадки захворювання на Covid-19.

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