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    Думки вголос

    Влада кидатиме студентів на боротьбу з Covid-19, як призовників під танки влітку 1941-го?

    • Дмитро Вовнянко

      Письменник, журналіст

    • Розсилка
    Влада кидатиме студентів на боротьбу з Covid-19, як призовників під танки влітку 1941-го?

    Відправити боротися з вірусом мають намір тих, хто лише опановує професію лікаря. На незрозумілих умовах

    Там Радуцький заявив, про посилення заходів по боротьбі з Ковід. Бог з ним, я не питаю, як вони збираються тепер обмежувати роботу нічних клубів і ресторанів - ми вже бачили приклади обмежень.

    Мене цікавить як вони збираються реалізувати намір долучати до роботи в інфекційних відділеннях студентів старших курсів і інтернів? Чим вони збираються їм платити, якщо у них борги по з/п серед штатних лікарів? У них лікарі, що померли від Ковід не отримують виплат, бо хтось хімичить з результатами тестів. А забезпечувати тих студентів будуть чим? Захисні костюми і апарати ШВЛ й надалі купуватиме Порошенко? Студентів і інтернів кидатимуть на вірус, як призовників під німецькі танки влітку 1941-го?

    Я просто нагадаю, що в 2014, навіть в критичні моменти, керівництво України НЕ кинуло на фронт солдат-строчників. Воювали мобілізовані, контрачі і добровольці. Нині по суті відбувається саме це. На вірус кидати мають намір тих, хто лише опановує професію лікаря. На незрозумілих умовах.


    Джерело: блог Дмитра Вовнянка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    лікар добровольці вірус коронавірус
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