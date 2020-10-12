Влада кидатиме студентів на боротьбу з Covid-19, як призовників під танки влітку 1941-го?

Там Радуцький заявив, про посилення заходів по боротьбі з Ковід. Бог з ним, я не питаю, як вони збираються тепер обмежувати роботу нічних клубів і ресторанів - ми вже бачили приклади обмежень.

Мене цікавить як вони збираються реалізувати намір долучати до роботи в інфекційних відділеннях студентів старших курсів і інтернів? Чим вони збираються їм платити, якщо у них борги по з/п серед штатних лікарів? У них лікарі, що померли від Ковід не отримують виплат, бо хтось хімичить з результатами тестів. А забезпечувати тих студентів будуть чим? Захисні костюми і апарати ШВЛ й надалі купуватиме Порошенко? Студентів і інтернів кидатимуть на вірус, як призовників під німецькі танки влітку 1941-го?

Я просто нагадаю, що в 2014, навіть в критичні моменти, керівництво України НЕ кинуло на фронт солдат-строчників. Воювали мобілізовані, контрачі і добровольці. Нині по суті відбувається саме це. На вірус кидати мають намір тих, хто лише опановує професію лікаря. На незрозумілих умовах.