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Як повідомив народний депутат, він з адвокатами почав готуватися до відкритого судового процесу

Після побиття у центрі Києва та шпиталізації народного депутата Мустафу Найєма виписали з лікарні. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

«Виписали з лікарні, зняли всі шини, прути, гумки та інші пристосування. Спасибі всім за підтримку, гумор і окремо за те, що не посміли жаліти. Взагалі, це була хороша пауза. Багато чого переосмислив і переоцінив, про що докладніше напишу сьогодні ввечері», - написав нардеп.

За словами нардепа, він буде публічно інформувати громадськість про хід його справи. «Зараз троє хлопців і раніше знаходяться під нічним домашнім арештом, а їх захисники намагаються домогтися скасування запобіжного заходу через суд. Один з двох автомобілів заарештовано, а другий знайти поки не вдалося. Головний підозрюваний, всупереч обіцянкам адвокатів, як і раніше в бігах. Наскільки мені відомо, азербайджанська сторона не поспішає його видавати через помсти за те, що раніше Україна відмовлялася видавати Баку переслідуваних там опозиціонерів», - повідомив нардеп обставини справи.

Як повідомив народний депутат Мустафа Найєм, він з адвокатами почав готуватися до відкритого судового процесу.

Нагадаємо, 30 квітня в центрі Києва на депутата Мустафу Найєма було скоєно напад через інцидент на дорозі. Як повідомив у Facebook нардеп Антон Геращенко, нападниками виявилися Саїтов Ахмет, 1999 року народження, Саїтов Магомед-Саліх, 1996 р.н. та Умал Тімербілатов, 1996 р.н.