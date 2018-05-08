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    Найєм поскаржився на постійні погрози після нападу

    Нардепу надходять листи з вимогою вгамуватися, забрати заяву тощо
    Народний депутат від «Блоку Петра Порошенка» Мустафа Найєм заявив, що після нападу на нього у Києві на його електронну пошту надходять погрози. Про це депутат повідомив у Facebook. «Протягом п’яти останніх днів на мою офіційну електронну пошту від імені різних організацій регулярно надходять листи з вимогою
    • Сьогодні, 10:34
    • Розсилка
    Мустафа Найєм
    Мустафа Найєм

    Нардепу надходять листи з вимогою вгамуватися, забрати заяву тощо

    Народний депутат від «Блоку Петра Порошенка» Мустафа Найєм заявив, що після нападу на нього у Києві на його електронну пошту надходять погрози.

    Про це депутат повідомив у Facebook.

    «Протягом п’яти останніх днів на мою офіційну електронну пошту від імені різних організацій регулярно надходять листи з вимогою вгамуватися, забрати заяву тощо. Оперативно визначити, від кого вони надходять, неможливо. Усі листи та матеріали ми передаємо слідству», — сказав Найєм.

    Він також прокоментував, що запросив державну охорону для себе не як народний депутат, а як звичайний громадянин за статтею 129 Кримінального кодексу.

    Як повідомляв «Главком», 30 квітня в центрі Києва близько 18 години на депутата Мустафу Найєма було скоєно напад через інцидент на дорозі. Нападниками виявилися Саїтов Ахмет, 1999 року народження, Саїтов Магомед-Саліх, 1996 р.н. та Умал Тімербілатов, 1996 р.н.

    ЗМІ з'ясували, що нападники, які побили Найєма і зламали йому щелепу, є постійними відвідувачами дорогих ресторанів. Батько двох підозрюваних – Абубакар Саітов. Він є членом чеченської діаспори України, проте проживає у швейцарській Женеві. 

    Поліція Києва розпочала кримінальне провадження через конфлікт, в якому постраждав нардеп. Подію кваліфікували як хуліганство. Додатково було відкрито справу за статтею 122 частина 1 (умисне тілесне ушкодження середнього ступеня).

    У соцмережі було оприлюднене відео моменту побиття Найєма, в якому брали участь п'ять нападників.

    Столична поліція оголосила у розшук четвертого учасника побиття народного депутата Магомеда-Аміна Саїтова. Згодом його затримали у Баку.

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