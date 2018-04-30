Геращенко назвав імена молодиків, які скоїли напад на Найєма

Перевіряється причетність затриманих до інших можливих правопорушень

Столичні правоохоронці затримали трьох учасників конфлікту, в результаті якого був побитий народний депутат Мустафа Найєм. Як повідомив на своїй сторінці у Facebook нардеп Антон Геращенко, нападниками виявилися Саітов Ахмед, 1999 року народження, Саітов Магомед-Саліх, 1996 р.н. та Умал Тімербілатов, 1996 р.н. «Із затриманими проводяться



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Мустафа Найєм після конфлікту на дорозі

Перевіряється причетність затриманих до інших можливих правопорушень

Столичні правоохоронці затримали трьох учасників конфлікту, в результаті якого був побитий народний депутат Мустафа Найєм.

Як повідомив на своїй сторінці у Facebook нардеп Антон Геращенко, нападниками виявилися Саітов Ахмед, 1999 року народження, Саітов Магомед-Саліх, 1996 р.н. та Умал Тімербілатов, 1996 р.н.

«Із затриманими проводяться першочергові слідчі дії. Перевіряється їх причетність і до інших можливих правопорушень», - зазначив Геращенко.

Як повідомляв «Главком», сьогодні в центрі Києва близько 18 години на депутата Мустафу Найєма було скоєно напад.

Народний обранець також просить не робити із інциденту ажіотажу, адже конфлікт не має стосунку до його депутатської діяльності.

Поліція Києва розпочала кримінальне провадження через конфлікт з участю народного депутата Мустафи Найєма.