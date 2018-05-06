Найєм попросив надати йому державну охорону через погрози - ЗМІ

Численні погрози нардепу начебто надходять на електронну пошту

Побитий у результаті конфлікту на дорозі депутат Верховної Ради Мустафа Найєм попросив у правоохоронців надати йому державну охорону. Про це йдеться в сюжеті ТСН. Зазначається, що нардеп зараз знаходиться в одній із столичних клінік з декількома переломами обличчя. Він не зустрічається з журналістами і не афішує назву лікарні. За інформацією



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Мустафа Найєм після нападу 30 квітня

Численні погрози нардепу начебто надходять на електронну пошту

Побитий у результаті конфлікту на дорозі депутат Верховної Ради Мустафа Найєм попросив у правоохоронців надати йому державну охорону.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Зазначається, що нардеп зараз знаходиться в одній із столичних клінік з декількома переломами обличчя. Він не зустрічається з журналістами і не афішує назву лікарні.

За інформацією ЗМІ, через численні погрози, які надходять на електронну пошту Найєму і його близьким, політик боїться за своє життя.

Саме тому він попросив у правоохоронців надати йому держохорону.

Нагадаємо, правоохоронцями Азербайджану затримано підозрюваного у побитті народного депутата Мустафи Найєма.

Заступник генпрокурора України Євген Єнін заявляв, що 5 травня нападнику мали б обрати запобіжний захід.

Нагадаємо, 30 квітня в центрі Києва близько 18 години на депутата Мустафу Найєма було скоєно напад через інцидент на дорозі. Як повідомив у Facebook нардеп Антон Геращенко, нападниками виявилися Саїтов Ахмет, 1999 року народження, Саїтов Магомед-Саліх, 1996 р.н. та Умал Тімербілатов, 1996 р.н.

ЗМІ з'ясували, що нападники, які побили Найєма і зламали йому щелепу, є постійними відвідувачами дорогих ресторанів. Батько двох підозрюваних – Абубакар Саітов. Він є членом чеченської діаспори України, проте проживає у швейцарській Женеві.

Поліція Києва розпочала кримінальне провадження через конфлікт, в якому постраждав нардеп. Подію кваліфікували як хуліганство. Додатково було відкрито справу за статтею 122 частина 1 (умисне тілесне ушкодження середнього ступеня).

У соцмережі було оприлюднене відео моменту побиття Найєма, в якому брали участь п'ять нападників.

Столична поліція оголосила у розшук четвертого учасника побиття народного депутата.

Як відомо, у середу ввечері обвинуваченого у нападі на депутата громадянина Росії Магомеда-Саліх Саїтова взяли під цілодобовий домашній арешт до 30 червня.

Ще двох підозрюваних - Ахмета Саїтова та Умала Тімербілатова - суд відправив під нічний домашній арешт.

Народний депутат Мустафа Найєм шокований рішенням суду щодо запобіжного заходу нападникам