Найєм «шокований» рішенням суду про домашній арешт для його нападників

Нардепу «мало зрозуміло», як слідство контролюватиме виконання запобіжного заходу

Народний депутат Мустафа Найєм шокований рішенням суду щодо запобіжного заходу для тих, хто його побив. На його думку, запобіжний захід у вигляді домашнього арешту - неадекватний. Про це нардеп написав на своїй сторінці у Facebook. «По-перше, один з учасників правопорушення вже сховався від слідства і це достатня підстава для контролю



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Народний депутат Мустафа Найєм

Нардепу «мало зрозуміло», як слідство контролюватиме виконання запобіжного заходу

Народний депутат Мустафа Найєм шокований рішенням суду щодо запобіжного заходу для тих, хто його побив. На його думку, запобіжний захід у вигляді домашнього арешту - неадекватний.

Про це нардеп написав на своїй сторінці у Facebook.

«По-перше, один з учасників правопорушення вже сховався від слідства і це достатня підстава для контролю за пересуванням інших підозрюваних», - написав Найєм.

Він додав, що двох учасників не зобов'язали навіть носити електронні браслети, а домашній арешт їм наказаний лише в нічний час, з 23 години вечора до 6-ї ранку.

«Вдень вони цілком вільно можуть пересуватися, і мені мало зрозуміло, як слідство контролюватиме виконання цього запобіжного заходу», - заявив депутат.

Він зазначив, що не зовсім зрозуміло, чому одним і тим же фігурантам в одній і тій же справі обрали різну міру запобіжного заходу, враховуючи, що ступінь їх участі в правопорушенні ще не встановлений. Хоча прокурори і слідчі вимагали для всіх трьох учасників утримання під вартою.

«Плюс у мене є питання без відповіді - чому в принципі прокурори розділили фігурантів між собою таким чином. Прокурор по першому підозрюваному відверто був сильнішим і знав матеріали справи; другий, який представляв обвинувачення за двома іншими фігурантам, погано орієнтувався в матеріалах справи», - додав Найєм.

«Результат відповідний: один нападник - з цілодобовим домашнім арештом і браслетом, двоє інших - без браслета і під «арештом» будуть знаходитися тільки під час сну», - констатував депутат.

Нагадаємо, 30 квітня в центрі Києва близько 18 години на депутата Мустафу Найєма було скоєно напад через інцидент на дорозі. Як повідомив у Facebook нардеп Антон Геращенко, нападниками виявилися Саїтов Ахмет, 1999 року народження, Саїтов Магомед-Саліх, 1996 р.н. та Умал Тімербілатов, 1996 р.н.

ЗМІ з'ясували, що нападники, які побили Найєма і зламали йому щелепу, є постійними відвідувачами дорогих ресторанів. Батько двох підозрюваних – Абубакар Саітов. Він є членом чеченської діаспори України, проте проживає у швейцарській Женеві.

Поліція Києва розпочала кримінальне провадження через конфлікт, в якому постраждав нардеп. Подію кваліфікували як хуліганство. Додатково було відкрито справу за статтею 122 частина 1 (умисне тілесне ушкодження середнього ступеня).

У соцмережі було оприлюднене відео моменту побиття Найєма, в якому брали участь п'ять нападників.

Столична поліція оголосила у розшук четвертого учасника побиття народного депутата.

Як відомо, у середу ввечері обвинуваченого у нападі на депутата громадянина Росії Магомеда-Саліх Саїтова взяли під цілодобовий домашній арешт до 30 червня.

Ще двох підозрюваних - Ахмета Саїтова та Умала Тімербілатова - суд відправив під нічний домашній арешт.