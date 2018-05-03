Найєм «шокований» рішенням суду про домашній арешт для його нападників
- Вчора, 23:28
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Розсилка
Нардепу «мало зрозуміло», як слідство контролюватиме виконання запобіжного заходу
Народний депутат Мустафа Найєм шокований рішенням суду щодо запобіжного заходу для тих, хто його побив. На його думку, запобіжний захід у вигляді домашнього арешту - неадекватний.
Про це нардеп написав на своїй сторінці у Facebook.
«По-перше, один з учасників правопорушення вже сховався від слідства і це достатня підстава для контролю за пересуванням інших підозрюваних», - написав Найєм.
Він додав, що двох учасників не зобов'язали навіть носити електронні браслети, а домашній арешт їм наказаний лише в нічний час, з 23 години вечора до 6-ї ранку.
«Вдень вони цілком вільно можуть пересуватися, і мені мало зрозуміло, як слідство контролюватиме виконання цього запобіжного заходу», - заявив депутат.
Він зазначив, що не зовсім зрозуміло, чому одним і тим же фігурантам в одній і тій же справі обрали різну міру запобіжного заходу, враховуючи, що ступінь їх участі в правопорушенні ще не встановлений. Хоча прокурори і слідчі вимагали для всіх трьох учасників утримання під вартою.
«Плюс у мене є питання без відповіді - чому в принципі прокурори розділили фігурантів між собою таким чином. Прокурор по першому підозрюваному відверто був сильнішим і знав матеріали справи; другий, який представляв обвинувачення за двома іншими фігурантам, погано орієнтувався в матеріалах справи», - додав Найєм.
«Результат відповідний: один нападник - з цілодобовим домашнім арештом і браслетом, двоє інших - без браслета і під «арештом» будуть знаходитися тільки під час сну», - констатував депутат.
Нагадаємо, 30 квітня в центрі Києва близько 18 години на депутата Мустафу Найєма було скоєно напад через інцидент на дорозі. Як повідомив у Facebook нардеп Антон Геращенко, нападниками виявилися Саїтов Ахмет, 1999 року народження, Саїтов Магомед-Саліх, 1996 р.н. та Умал Тімербілатов, 1996 р.н.
ЗМІ з'ясували, що нападники, які побили Найєма і зламали йому щелепу, є постійними відвідувачами дорогих ресторанів. Батько двох підозрюваних – Абубакар Саітов. Він є членом чеченської діаспори України, проте проживає у швейцарській Женеві.
Поліція Києва розпочала кримінальне провадження через конфлікт, в якому постраждав нардеп. Подію кваліфікували як хуліганство. Додатково було відкрито справу за статтею 122 частина 1 (умисне тілесне ушкодження середнього ступеня).
У соцмережі було оприлюднене відео моменту побиття Найєма, в якому брали участь п'ять нападників.
Столична поліція оголосила у розшук четвертого учасника побиття народного депутата.
Як відомо, у середу ввечері обвинуваченого у нападі на депутата громадянина Росії Магомеда-Саліх Саїтова взяли під цілодобовий домашній арешт до 30 червня.
Ще двох підозрюваних - Ахмета Саїтова та Умала Тімербілатова - суд відправив під нічний домашній арешт.