МЗС буде популяризувати Україну у світі за $866 тисяч



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Зокрема, у 25 країнах Європи та Америки будуть організовані покази фільму «Кіборги»

На потреби публічної та культурної дипломатії МЗС України у 2018 році виділено 866 тисяч доларів США. Повністю задовільнити потреби усіх посольств у цьому році, на жаль, не вдалося внаслідок скорочення фінансування. Про це повідомив «Главкому» начальник Управління публічної дипломатії МЗС Анатолій Соловей.

Іміджеві заходи МЗС України у 2018 році плануються відповідно до таких пріоритетних напрямів: протидія російської агресії проти України, деокупація АР Крим та Донбасу, реалізація проектів культурної дипломатії, відзначення 100-річних ювілеїв української революції та української дипломатії, перебіг реформ, підвищення інвестиційної привабливості України, інтенсифікація двостороннього економічного обміну, популяризація наукового, освітнього та туристичного потенціалу.

Як повідомляють у відповідь на редакційний запит «Главком», особливий наголос роботи у 2018 році робитиметься на використанні інструментарію культурної дипломатії. Першочергову увагу надано реалізації масштабних проектів українських дипломатичних установ у таких країнах, як Франція, Німеччина, Австрія, Нідерланди, США, Канада, Польща, Угорщина, Чехія, Туреччина.

Окрім того, як зазначається, буде проведено масштабну інформаційну кампанію, ключовим елементом якої є організація у 25 країнах Європи та Америки показів художнього фільму «Кіборги», а також участь України у найбільших кінофестивалях класу «А», таких як Cannes Film Festival, Berlinale International Film Festival, Toronto International Film Festival, фестивалі анімаційних фільмів та креативних технологій Mifa Market у м. Анесі (Франція), фестивалі фільмів Центральної та Східної Європи LET’S CEE Film Festival у Відні, дні українського кінематографу у Брюсселі, Відні, Празі та ін.

Планується участь України у найбільших форумах, присвячених видавничій справі: Франкфуртський ярмарок, Salon du Livre, Buch Wien, книжкові ярмарки у Буенос-Айресі, Варшаві, Белграді, Празі.

Управління публічної дипломатії МЗС зазначає, що розвивається принципово новий напрям роботи – експертна та громадська дипломатія (МЗС розроблений порядок організації поїздок експертів-неурядовців). У рамках цього напряму відбуваються поїздки низки українських громадських діячів, зокрема А.Чийгоза, І.Умерова, В.Жемчугова та інших, відомих українських політологів для виступів на важливих європейських майданчиках (Українсько-польський форум, Празька безпекова конференція, Софійський та Бєлградський безпекові форуми, «Українська Лабораторія у Брюсселі 2018»). Підтримується проект благодійного велопробігу по США та Канаді «Чумацький шлях в Америку».

«Надаємо новий потужний імпульс культурній дипломатії: сприяння Дах Дотерс, Онука, оркестри Львівської («ІNSO-Львів») та Київської Філармонії, «Київські солісти» та багато інших, підтримуємо участь українських митців у міжнародних фестивалях Burning Man, Donauinselfest, Paris l’Eté, Vienna Fashion Week, Eindhoven Design Week, Le Printemps des poète та інших, виставки сучасного українського мистецтва: Відень, Чикаго, Страсбург, Тбілісі, Будапешт, Берлін», - зауважив Соловей.

Посольство України у ФРН планує організувати близько двох десятків заходів за участю С.Жадана, А.Куркова, О.Забужко, Ю.Андруховича, Л.Дереша, Т.Прохаська, О.Ірванця та ін. у Берліні, Франкфурті-на-Одері, Магдебурзі, Мюнхені та інших містах. Це дозволить розширити культурну присутність України у Німеччині, збільшити кількість поціновувачів творчості українських митців.

У Нідерландах, Франції, ФРН, Австрії, Польщі будуть популяризувати українську культурну спадщину, зокрема українського авангарду, на тематику, пов’язану з К.Малевичем.

В усіх українських ключових дипмісіях заплановані заходи, присвячені презентації результатів реформ, інноваційного, культурного та туристичного потенціалу України. Серед іншого, надаватиметься інформаційно-іміджева підтримка цьогорічній масштабній Ukraine Reform Conference у Копенгагені (минулого року супроводжували London ReformConference).